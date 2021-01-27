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「四件套」盜百萬個資 詳細到銀行密碼 網上喊價40億

中國新聞組／北京27日電
網路盜賣個資「四件套」指的是個人身分證，手機號碼和網銀U盾，詐騙集團還附上銀行卡密碼。（視頻截圖）
網路盜賣個資「四件套」指的是個人身分證，手機號碼和網銀U盾，詐騙集團還附上銀行卡密碼。（視頻截圖）

中國，個人信息是透明的？日前一宗6億條個人信息遭盜賣案件震驚大眾視野，在網路有超過2億的閲讀關注量。河南電視台記者臥底買賣信息的QQ群，一路追查到廣西取得關鍵證據，信息販子手裡有超過100萬條的個資，身分證、手機卡、銀行卡和網銀U盾組成的「四件套」喊價40億，全成了境外洗錢詐騙利器。

河南電視台旗下「都市報導」節目批露了個資盜賣完整的黑色產業鏈。

在臥底買賣QQ群多時後，信息販子「花先生」出手了5000多套信息，打開文件夾發現，裡面有身分證正反面、手持身分證照片。這些信息涉及中國每一個省市，尤其是廣東、廣西、湖南、湖北等省，成了信息洩露的重災區。

第二次交易，「花先生」亮出更高級的「四件套」，一套索價4000元。一出手就是100萬套，「用好了很值錢」他自稱可以賣上40億。

四件套之所以這麼搶手，是因為電信詐騙團夥可以利用它們進行電信詐騙、轉帳洗錢、逃避打擊等違法犯罪。

為了拿到「花先生」的貨，記者從河南信陽追到廣西南寧。對方郵寄過來的隨身碟裡充滿文件夾，隨便點開一個就能看到「四件套」信息。一個文件夾裡的信息有5萬多條，如果想要買哪個人的信息，就把照片發給「花先生」，隨後，他就會把「四件套」實物郵寄過來。

廣西一向是電信詐騙的重災區，在公安機關嚴厲打擊之後，這些詐騙團夥轉輾來到了越南、緬甸、寮國。為了方便交易，購買個人信息的大客戶大多隱藏在廣西邊境地區，他們購買信息之後，找物流業者將買來的信息走私帶出境，然後再轉手倒賣給詐騙團夥。

究竟，這麼多訊息是怎麼落入販子手裡？網上一名專門蒐集個人信息的「出貨者」表示，運用網路爬蟲工具，就能將使用者在網上留下的信息一網打盡，甚至還有訂製、分析服務。

●四件套利益鏈

四件套是網售的黑話，指的就是個人的銀行卡，身分證，手機號碼和防盜網盾。詐騙集團以低價誘使偏遠山區村民拿身分證辦理銀行卡，之後收購信息後，拿到網上售賣。為境外洗錢犯罪提供巨大便利。

詐騙集團 中國 手機

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