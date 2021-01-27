京女童練雜技摔斷頸椎又患抑鬱 家屬向學校索賠240萬

在醫院接受治療的涵涵。（取材自紅星新聞）

北京 市雜技學校學生涵涵，一年多前在校內訓練中摔落，導致頸椎骨折；母親趙鈺因向學校索賠240萬未果，以女兒「被故意傷害」向北京市公安 局大興分局天華路派出所報案。

副校長李奕輝表示，涵涵家屬反映的情況「有些片面」，學校已向公安機關和上級管理部門提交相關材料，而且相關部門也回覆家屬，他希望家屬「透過法律途徑解決這個問題」。

紅星新聞報導，2019年6月18日，11歲的涵涵在一次沒有安全繩保護的校內雜技訓練中摔落，導致頸椎骨折，後續引發阻塞性睡眠呼吸暫停綜合症。

母親趙鈺說，事發一年多，女兒的治療費已花了近30萬，家屬多次和學校溝通解決問題，但學校「總是迴避」；後來女兒因為沒辦法繼續練雜技，被醫院確診為重度抑鬱，至今沒有上學，家屬「沒辦法只有報警」。

報導指出，2014年8月，趙鈺將剛滿7歲的涵涵送進北京市雜技學校學習雜技表演。當時，涵涵成為該校入學年齡最小的學生；涵涵在學校表現非常出色，8歲起就多次參加演出，去過國家大劇院，也曾出現在學校的招生 簡章視頻中，更在2016年和2018年，兩次獲得學校頒發的「專業標兵」榮譽證書。

報導稱，趙鈺指出， 2018年10歲的涵涵和多所藝術院校的30多位青少年學生組成「優秀才藝學生交流團」，赴蒙古和日本的四個城市巡演。然而，2019年6月18日，涵涵和雜技班同學們在學校練習疊羅漢的表演動作，因為出現失誤，她整個人後仰，頭部重重著地，地上的墊子裡沒有加厚的海綿墊，涵涵身上也沒有安全繩；送醫救治後，先後被兩家醫院診斷為頸椎骨折。

北京市雜技學校相關負責人去年4月曾支付趙鈺14萬元，當時，趙鈺給學校的收條是：支付部分醫院費。「14萬根本不夠，目前給女兒治療花費將近30萬元了。」趙鈺說，後續的治療還不知道怎麼辦，她在同年6月向校方提供涵涵相關費用待解決事項清單，針對八點訴求，索賠240萬元。