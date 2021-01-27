想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

杭州女子感染梅毒不自知，時常覺得胸悶、胸麻。（取材自錢江晚報／CFP圖)

丈夫車禍 去世後，杭州的王女士一直走不出悲傷的情緒，這半年來終日鬱鬱寡歡。近日因為胸悶、麻木就診，本以為是思念先生過度身體不適，但檢查報告將她一瞬間打落地獄。捏著手中的「梅毒」確診報告，先生竟然留下這不名譽的「紀念」！王女士對亡夫的悲傷猛然轉為憤怒。

錢江晚報報導，「傷心過度是否會導致胸口難受喘不上氣？」這是王女士進入診室的第一句話。王女士的丈夫半年前因車禍去世，傷心過度的她日日都覺得難受。

兩個月前她突然感到「胸口那邊就像壓了重物，摸上去是麻麻的感覺」。

她覺得可能是太思念丈夫引起的焦慮抑鬱，「可是那種感覺實在太難受了」，於是她到杭州市中醫院神經內科方芳主任醫師門診就診。

陪在一旁王女士的妹妹告訴方主任，「我姊夫很帥，像玄彬，也很討女人喜歡，當初有很多姑娘喜歡他，他挑了我的姊姊，所以我姊姊對姊夫是死心塌地，姊夫一走對她打擊太大了。 」

最初醫生懷疑王女士是乳腺疾病，經胃鏡、CT、心超等多項檢查排除器質性病變的可能；後來經過多方檢查，醫師給出建議，「 患者丈夫很帥但也很風流，要麼做一下梅毒篩查？」

萬萬沒想到，檢查結果提示患者染上了梅毒；美好的幻像被戳破，王女士立馬從悲傷轉為對亡夫的憤怒。目前她正積極治療當中，方主任表示患者癒後情況還是可以的。

不潔性接觸是感染梅毒的主要起因。梅毒病人傳播性強、感染率高，通常在感染後7-60天發作。由於梅毒早期沒有明顯的自覺症狀，並且不治療也可以自癒，所以時常被患者忽略。