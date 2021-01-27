被控姦殺女學生 他坐冤獄14年…換來國賠332萬

張志超（中）作了長達14年的冤獄。（視頻截圖）

在花樣青春的16歲被誣陷入獄，坐了長達14年的牢，出獄時已是30歲卻無一技之長……山東男子張志超（原名張超）的遭遇，引起網友關注。張志超入獄後表示曾遭到刑訊逼供，在家人協助下上訴，到2020年才獲平反，並申請國家賠償，近日他獲賠332萬元（人民幣 ．下同，約51.3萬美元 ）。

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香港01報導，2005年1月10日，山東臨沂市第二中學一名女學生失蹤一個月後，遺體在男廁所被發現。當時不滿16歲的高中一年級學生張志超，被臨沭縣公安 局以涉嫌強姦致死逮捕。

起訴書指控，張志超在學校的洗刷間遇到死者後「頓起歹念」，強姦死者並致其窒息死亡，隨後移屍至校內一處位置偏僻的廁所。起訴書並指張志超要求同學王廣超幫忙看守廁所。2006年3月，山東臨沂中院一審判張志超犯下強姦罪，處無期徒刑。

張志超2020年獲平反，並申請國家賠償，近日獲賠332萬元人民幣。（取材自中國青年報）

張志超在入獄6年後改口喊冤。他的母親委託律師為兒子申訴，雖在2012年被兩度駁回申訴，不過2017年11月，最高人民法院認為案件事實不清，決定進行再審。最終在2020年1月，山東高院再審宣判張志超犯強姦罪、王廣超犯包庇罪是事實不清、證據不足，改判兩人無罪。

張志超出獄後申請國家賠償，山東臨沂市中級法院審結該案後，26日向張志超支付合共332萬元賠償金。張志超獲賠後表示，誰也不願意用15年時間來換這些補償「這筆賠償款我會交給我的母親，它不僅是對我的補償，更是對我的母親這麼多年遭受傷害委屈的補償」。

網友則紛紛表達看法，「希望對當年將張志超等人屈打成招的公務人員問責」、「一個學生的一輩子啊！錢能償還嗎？」