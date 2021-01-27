生態災難？敦煌陽關林場 遭「剃光頭」砍伐

陽關林場緊鄰庫姆塔格沙漠。（取材自中國綠發會研究室官網）

有媒體報導甘肅省敦煌市陽關地區林場，十餘年來遭大面積「剃光頭」式砍伐，僅剩下約5000畝防護林，而砍伐後的林地全被用來種葡萄，恐造成生態災難。對此，甘肅成立調查組回應，經過歷年衛星遙感技術比對分析，2000年以來，未發現林地大面積減少以及砍樹開墾葡萄園地的狀況，未威脅敦煌生態環境。

中新網報導，經濟參考報20日報導敦煌萬畝沙漠防護林被毀問題，引起巨大反響。報導指出，中國 八大沙漠中總面積排名第六、流動性排名第一的庫姆塔格沙漠，地處該沙漠東緣、曾經擁有約2萬畝「三北」防護林帶的大陸國營敦煌陽關林場（簡稱陽關林場），是敦煌的第一道、也是最後一道防沙阻沙綠色屏障。

報導指，自2000年以來，外地的承包戶蜂擁進入陽關林場，大面積租賃林地開發建設葡萄園，且為了防止土壤養分被防風林分掉，業者還製造生態林木假死現象，包括剝掉胡楊樹皮，放火炙烤焚燒樹幹底部等。

敦煌陽關林場被毀的防沙林木。（取材自中國綠發會研究室官網）

來源：中国新闻网@YouTube

甘肅省陽關林場問題調查組26日發布通報稱，經過調查，陽關林場建場前，除了少量依託陽關綠洲自然生長的林木外，大部分區域為戈壁和沙丘。根據敦煌市2000年調查資料，當年陽關林場實有防護林面積6500畝左右，經過歷年衛星遙感技術比對分析，2000年以來，未發現林地大面積減少情況。

2018年到2019年間衛星遙感數據顯示，林場範圍內有3處面積約42.98畝的疑似林地破壞圖斑，經現場核查，主要由於陽關林場進行基礎設施改造，新修砂石道路和U型灌渠、鋪設管線灌線造成的，未發現砍樹開墾葡萄園地情況。

通知還表示，該地區自上世紀70年代以來，透過發展葡萄等經濟林，改善了林場農戶的生活條件，還增加了林地和綠洲面積。