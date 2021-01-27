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女子隱瞞染疫自美返中 被判刑1年

記者陳言喬／北京報導
中國一女子搭機返國時隱瞞疫情，被判一年徒刑緩刑一年。圖為機場防疫畫面。（取材自北京日報微信公眾號）
中國一女子搭機返國時隱瞞疫情，被判一年徒刑緩刑一年。圖為機場防疫畫面。（取材自北京日報微信公眾號）

38歲的黎姓女子去年在美國感染新冠肺炎後，隱瞞病史服用退燒藥後搭機返回中國，造成同機乘客面臨被傳染的風險，法院26日依妨害傳染病防治罪，判處她有期徒刑一年、緩刑一年。

據法院判決書顯示，黎姓女子為博士研究生，原為美國某製藥公司員工。其與家人長期在美國工作生活。2020年3月初（以下均為當地時間），黎女出現發熱、身體乏力等症狀，多次到當地醫院就診未見好轉。3月11日，黎女再次就醫時，醫院對其進行了新型冠狀病毒核酸檢測。在檢測結果未出時，黎女決定回中國。當日，黎女及家人從美國波士頓乘飛機經洛杉磯中轉，乘坐飛機回中國。

判決書說，為順利登機，黎女在登機前服用退燒藥降低體溫，通過體溫檢測。登機後，在航班要求乘客主動申報發熱等不適症狀時，黎女未申報。直到飛機降落前，黎某才如實填寫了「出／入境健康申明卡」並告知了機組人員自己的情況。3月13日，黎女抵達北京當即被送醫且確診，其密切接觸者63人被採取隔離措施。

法院認為，被告黎女違反傳染病防治法的規定，從境外回國時未遵守海關、民航部門提出的預防、控制措施，謊報瞞報病情、接觸史，導致60餘人被隔離觀察，引起新型冠狀病毒傳播的嚴重危險，其行為已構成妨害傳染病防治罪，應予懲處。

法院表示，黎女不屬於自動投案，但鑒於被告到案後如實供述犯罪事實、認罪悔罪，且自願認罪認罰，依法對被告人黎女從寬處罰並適用緩刑。

美國 檢測 中國

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