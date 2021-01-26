山東礦災「遲報30小時」延誤救援 難對礦業巨怪究責？

今年1月，中國山東的笏山金礦爆炸事故，迄今爆炸發生原因依然不明；主責笏山金礦開發的「山東五彩龍」公司，也因為事故第一時間沒有通報災情，延遲30小時後才向棲霞市府通報，導致錯過救援的黃金時間。圖為24日，現場的獲救工人照片。工人戴上眼罩，是因為剛從井裡拉出來，要保護眼睛不受光線刺激。 （中新社）

「礦災遲報30小時，但責任追查雲淡風輕？」中國 山東的笏山金礦爆炸事故，總共22名礦工被困於井下，歷經超過兩周的緊急搜救，截至1月25日為止受困礦工總共11人生還、10人遇難死亡，剩下1人下落不明。礦災慘案引發中國輿論高度關注，密切緊盯每日搜救進度，但儘管官方已經組成事故調查團，迄今爆炸發生原因依然不明；主責笏山金礦開發的「山東五彩龍」公司，也因為事故第一時間沒有通報災情，延遲30小時後才向棲霞市府通報，導致錯過救援的黃金時間。

不過相關究責，目前卻是棲霞市市長與市委書記雙雙被免職，山東五彩龍的責任應該如何追究？背後牽涉中國四大金礦業「山東招金集團」的複雜關係，是否會讓調查究責不了了之？在礦工生還的感人故事背後，礦災遲報與真相仍有待釐清。

爆炸之前 處於基礎建設時期

山東金礦爆炸事故發生於1月10日，位於中國山東省棲霞市的笏山金礦。當時共有22名礦工被困於井下6公尺的位置。根據相關報導，笏山金礦在爆炸之前正處於基礎建設時期，主、副井的工程已完成，正處於貫通工程階段。爆炸事發時間是在10日的下午兩點，而地點就在距離笏山金礦井口2.4公尺，也就是一中段的位置（根據井深的不同，此次井下一共分為一到六中段）。中新社報導，爆炸發生當下，一中段的位置當時並沒有礦工，但在距離井口6.48公尺的五中段有9名礦工，距離井口6.98公尺的六中段則有13名礦工。

而爆炸的發生始料未及，迅速毀損井筒內的梯子以及罐籠（井下發生災害時的輔助撤離通道）、入口隧道被堵，通訊設備一併被截斷，22名礦工也因此受困其中。

在救援現場臨時搭建的應急救援中心。 （中新社）

爆炸發生始料未及，迅速毀損井筒內的梯子以及罐籠（井下發生災害時的輔助撤離通道）、入口隧道被堵，通訊設備一併被截斷，22名礦工也因此受困其中。圖為1月24日，搜救隊將其中一名礦工救出，送上救護車。（新華社）

負責公司 晚30個小時才通報

就在10日的事故發生之後，負責笏山金礦開發的山東五彩龍投資 有限公司，卻直到11日晚間8點才正式通報棲霞市緊急管理部門，前後晚了將近30個小時，市府官方的應急救援指揮部才開始組織動員，趕往爆炸現場搜救。

救援現場一共出動633位救援人員，一支消防救援隊伍和17支救援隊伍，以及407台救援裝備，搜救過程的優先順序為：打通鑽孔清理障礙物、尋找受困礦工建立通訊、補充所需給養，最後再組織救援。新京報報導，救援團隊在1月13日抽排井內的有毒氣體，於接下來幾天在現場清理六個鑽孔的障礙物作為救援用途，並且在1月17日成功打通第其中一個鑽孔，收到井下礦工的「敲擊聲」回應。當下救援團隊開始籌備將相關救援物資如手電筒、藥品、營養液、紙筆等下放到井內，隨後更收到礦工傳回的紙條，與救援團隊確認受困礦工的狀況和位置，並且說明急需感冒藥、外用消炎藥等物資，更送上鼓勵「只要救援不停，我們就有希望。」

➤➤➤山東金礦救援…沒食物、喝泥水 他們堅持14天

隨後幾天，救援團隊持續打通其餘鑽孔，並且在1月18日架設電話首次與受困礦工通電。通話裡，礦工表示其中一名礦工在爆炸後陷入昏迷狀態，救援人員因此透過電話傳遞相關急救知識，而另一名礦工更表示自己想要吃「火腿腸和鹹菜」。在此期間，救援人員也持續下放相關救援物資，確保礦工的身體和心理狀況。

就在救援過程進行了兩個星期後，11名受困礦工終於在1月24日成功獲救「升井」，確認10人罹難，1人至今下落不明。

就在救援過程進行了兩個星期後，11名受困礦工終於在1月24日成功獲救「升井」，確認10人罹難，1人至今下落不明。（新華社）

救援現場一共出動633位救援人員，一支消防救援隊伍和17支救援隊伍，以及407台救援裝備，搜救過程的優先順序為：打通鑽孔清理障礙物、尋找受困礦工建立通訊、補充所需給養，最後再組織救援。圖為救援人員試圖聯繫被困人員。 （新華社）

網路輿論 讚揚搜救提醒追責

棲霞市應急救援指揮部在1月25日召開新聞發布會，除了為罹難的礦工默哀，也表示搜尋工作基本完成，但只要最後1名下落不明的礦工仍未找到，搜尋工作就會持續。對此，中國網友普遍鼓勵並且讚揚搜救行動，也為獲救的礦工可以過年而感到高興；但輿論裡仍有不同的聲音，重重地提醒官方「別忘了追責」。

「如果說事故是意外，那遲報算不算『人為傷害』？」爆炸事故的原因迄今仍在調查當中，截至26日都還沒有對外的初步結果。不過礦災當下的遲報問題，山東省官方則是立刻在15日宣布：山東五彩龍公司存在遲報問題，而負有責任的棲霞市市長朱濤、市委書記姚秀霞，直接免職處分。至於第一線負責的山東五彩龍，「事故責任單位相關責任人已被控制。」

根據山東省官方的說法，依法規定相關災情發生後，必須在一小時內向政府有關單位通報。但為什麼五彩龍會遲報30小時？根據五彩龍公司以及相關新聞報導的說法，在事故發生的第一時間，現場評估認為「救援難度並不高」，因此先以礦業自行組織動員進行搜救，但沒想到任務遠超過事前評估，單靠礦業公司無法完成，才會經過了近30小時才向棲霞市緊急管理部門通報求援。

棲霞市緊急管理部門在1月25日召開新聞發布會，除了為罹難的礦工默哀，也表示搜尋工作基本完成，但只要最後1名下落不明的礦工仍未找到，搜尋工作就會持續。 （中新社）

在山東省第一波究責、免除了棲霞市市長與市委書記的官職後，18日山東五彩龍也立即高調宣布，配合山東省官方同步啟動事故調查工作，「嚴格依紀依法依規開展事故調查，絕不會讓任何一個細節漏掉，絕不會讓任何一個責任人漏掉！」但一個星期過去了，山東五彩龍說的事故細節、責任人，都還沒有下文。

背景雄厚 恐成究責政治阻礙

山東五彩龍投資公司成立於2006年，主要業務在金礦銀礦的開採。在爆炸事故發生之前，並沒有太多相關新聞關注，不過追查山東五彩龍的背景可以發現，公司背後的股權關係複雜、背景實力雄厚。山東五彩龍的間接持股母公司，主要包括中國四大金礦企業之一的「山東招金集團」，是目前中國橫跨礦業、房地產、金融業等的大型國有企業。

而事發的笏山金礦，本為棲霞市的政府重點開發項目，在2016年11月開工建設、投資額約4億人民幣 （約6163萬美元），主要投資方就是山東招金集團旗下的山東五彩龍投資公司接手。然而也有中國媒體發現，山東五彩龍的法定代表人從2015年以來前後已變更過3次，人事不尋常的反覆更迭、以及相關錯綜複雜的投資，中國每日經濟新聞進一步向五彩龍官方查證，卻都被「正在全力救援」一語迴避。

山東五彩龍的背景會不會變成後續究責的「政治阻礙」？也引起輿論的猜測和質疑，不過明確提及招金集團連帶關係的報導並不多，除了每日經濟新聞之外，路透社在事故發生後不久的即時追蹤，也特別點出了金礦背後是山東招金集團的聯營子公司。