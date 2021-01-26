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山東金礦爆炸遇難礦工妻：「你5歲喪母 如今你娃也才5歲」

中國新聞組／北京26日電
山東棲霞笏山金礦事故，救出11名被困礦工。圖為救援現場。（中新社）
山東棲霞笏山金礦事故，救出11名被困礦工。圖為救援現場。（中新社）

山東省棲霞金礦爆炸事故發生半個月後，25日確認22名被困礦工中，有11人生還、10人遇難，還有1人仍在搜尋。其中一名遇難礦工閆某的妻子稱，24日晚已得知丈夫去世，她哀痛表示丈夫5歲喪母，如今小孩也才5歲，「他已經上來了，但是也離開了，我這幾天帶他回家。」

據天目新聞報導，閆某妻子表示，她和老公從認識開始就沒分開過，一起在礦山打工，說一起買房子，「希望能用我的壽命給你，讓我多陪你幾年。」

來源：youtub

閆某妻子在其個人社交平台發布一個黑底視頻，配文是「你好狠心」，她寫到：「老公這張照片你記得什麼時候照的嗎？是懷閆XX五個多月的時候照的，我會把閆XX帶大的，你放心吧！老公你五歲失去的媽媽，現在你讓閆XX五歲失去爸爸，知道你累了，你等我帶你回家，緣分讓我們相遇，現在老天又狠心讓我們分開，你累了。我知道，但是你這次走的好徹底啊！我怎麼給兒子交代！你累了就好好睡吧，好好的陪媽媽去吧！」

央視新聞報導，山東煙台市長陳飛表示，24日，有11名被困礦工先後安全升井獲救；24日下午至25日下午，又找到9名被困礦工，但不幸均已遇難。連同21日已遇難的1名礦工，10名遇難礦工遺體已全部升井。

10日發生爆炸事故後，礦業公司第一時間評估救援難度不高，因此自行動員施救未通報，直到11日晚間才向棲霞市應急管理局報告，遲報30小時。棲霞市委書記姚秀霞、棲霞市長朱濤因此遭到免職。

其後展開的救援行動深受媒體關注，牽動許多民眾的心。在事故發生14天後，救難團隊24日成功救出首名受困礦工，由於他的身體極度虛弱，回到地面後隨即被送醫救治；隨後又陸續救起10人，25日則確認已有10人罹難。

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山東礦災「遲報30小時」延誤救援 難對礦業巨怪究責？

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