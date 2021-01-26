有人陪死就不怕…甘肅女跳河 竟拉陌生女童「陪葬」

甘肅蘭州市一名女子跳河尋短，卻強拉周邊女童「陪葬」，蘭州市城關區檢察院日前批准逮捕。(取材自蘭州市城關區人民檢察院官網)

中國 甘肅蘭州市一名張姓女子，去年12月因生活不如意欲輕生，卻在跳河時突然感到害怕，竟一手拉走正在河邊玩耍的8歲女童朵朵（化名），心想「有人陪我死，我就不怕了」。幸女童父親極力阻止並救回朵朵，才未有釀成慘劇。蘭州市城關區檢察院認為，張女此舉涉嫌故意殺人罪，日前批准逮捕；若罪成，最重可判處死刑。

香港01報導，事發於去年12月21日，張女丈夫患有膽管癌，由於醫藥費已耗盡他們的積蓄，她懊惱沒錢為丈夫治病，且兩名兒子尚未結婚，自己幾年前曾出車禍 ，張女遂覺得自己一生總是與苦難和厄運相伴，於是萌生跳河尋短念頭。

事發當天，張女來到黃河邊，而女童朵朵因當日在附近醫院就診檢查，等待期間一家也到河堤旁玩耍。想尋短的張女在跳河前一刻突然猶豫「怕死」，竟一手拉走朵朵。

朵朵想起事發經過仍心有餘悸，她表示，「突然有人從身後抓住我的頭髮和羽絨服的帽子，把我拖到黃河水裡面，我身上全濕透了，大喊『爸爸救我』」，女童父親聞聲衝下河拉她上岸，沒想到張女仍不鬆手，甚至用手把她的頭按進水中；直至父親抱住張女，她才能掙脫爬回岸邊。

她表示，張女獲救後，趁人不注意時再一次跳入黃河，其後又被救上岸。

據報導，蘭州市公安 局城關分局第一時間立案，經偵查，以張某涉嫌故意殺人罪向城關區人民檢察院提請批准逮捕。

檢方指出，張女強拉女童入水，甚至按壓女童頭部，意圖使其嗆水窒息，在被害人父親營救過程中又拒絕鬆手，最終在對方脫下女童羽絨服才得以脫險。其後，張某又緊抱女童父親的腳部，將對方往深水處拉拽。

檢察院指出，上述一系列犯罪行為形成欲致他人死亡的客觀行為。朵朵被父親營救，屬疑犯意志以外因素致使殺人目的未能得逞，屬殺人未遂。因此，張某行為涉嫌故意殺人罪，檢察院決定對其涉嫌故意殺人罪批准逮捕。目前，此案正在進一步偵查中。