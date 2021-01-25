義烏公務員揭弊被打瞎 22萬元封口費？

韋瀟瀟眼睛受傷後照片。（取材自新時報）

浙江義烏市檢察院一位前公務員舉報，因為自己舉報違章建築，被前上司毆打致殘，為了平息他的上訪維權民警給了他22萬元現金，但因錢來源不明他已經將錢退回。

澎湃新聞報導，檢舉人韋瀟瀟指出，事情起因於2016年，他與房東 發生糾紛引發肢體衝突，他的眼睛被打傷。雖然最終以房東賠償5000元（人民幣 ，下同，約772美元）調解，他的心裡仍不舒服。記得聽說房東與村主任合開了一家工廠，他便到附近轉轉，發現工廠存在大面積違建，於是他就通過各種渠道舉報。

舉報後執法局回復會限期整改、準備拆除，之後執法單位又表示無法拆除，為此韋瀟瀟與街道工作人員爭吵起來。

之後，副檢察長和主任呂浩銘把他叫到辦公室批評了一頓，質問他有沒有錄音錄像。韋瀟瀟雖然自己否認，但領導還是要求檢查。在檢查過程中，韋瀟瀟發現他們在查看自己的微信聊天紀錄，認為這是侵犯了隱私，就馬上衝上去搶手機 。卻被呂浩銘一把推在牆上，還在臉上打了幾拳。

被指控打人成殘的時代義烏市人民檢察院勤務保障部主任呂浩銘。（取材自新時報）

韋瀟瀟稱，自己的左眼本身就有先天性毛病，視網膜容易脫落，被呂浩銘打後就什麼也看不見，倒在地的他被法警銬住，經過此事後，自己的左眼基本上已經沒用。

呂浩銘則稱，韋瀟瀟工作期間多次違紀違規，並因個人糾紛被公安機關傳喚，院裡多次進行教育。

呂浩銘表示，當天自己還沒來得及看手機，韋瀟瀟就突然過來搶。他沒搶到就揮拳過來，一拳打在呂的脖子和後腦勺。之後呂浩銘和吳國華把韋瀟瀟按在牆邊，韋瀟瀟不停的用頭撞擊兩人。之後他們試圖把韋瀟瀟按在地上，原本出去接電話的副檢察長聽到房間裡的動靜趕緊進來，韋瀟瀟才停下來。

事後，他發現自己的手指不能動彈，經過檢查右手無名指指骨和肌腱均斷裂，傷殘鑑定為十級，至今手指不能完全伸直。

事後，韋瀟瀟「以被毆打致殘」為由提出申請索賠共計164.83萬元，義烏檢察院考慮到韋瀟瀟本人訴求，再加上他身體殘疾、生活不便，本著化解矛盾的考慮，經與韋瀟瀟多次溝通，參照有關標準給予22萬元補助，但被退回。