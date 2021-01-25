湖南養老機構「爆雷」…2000老人被詐財 多人輕生

死者被潛水員打撈上岸。（視頻截圖）

中國 老齡化問題愈趨嚴重，不少長者為了安享晚年，都會自行尋找養老機構。不過，湖南益陽近日傳出有長者疑被養老機構騙走10餘萬（人民幣 ，下同）養老金，最終跳江身亡。

來源：YouTube

香港01引述中國新聞周刊報導，有知情者透露，當地有多間養老機構以預訂養老床位為由收取高額費用，超過2000名長者受騙，並有多人因此輕生。

一名62歲老翁19日赤身跳入益陽資江後身亡。有目擊者稱，老翁在從橋上跳下後，身體卡在橋下石縫裡，幾天後才被潛水員打撈出水面。

知情者稱，死者是二婚家庭，與前妻及孩子沒有聯絡，並與現任妻子收養了一個孩子；他在養老機構存了17萬，由於自己已無經濟能力，被騙錢後萬念俱灰，最終決定跳江輕生。知情者透露，益陽當地多家養老機構以預訂養老床位並返利模式為由收取高額費用，聲稱是福利，交訂金後可返利及享受養老住房VIP待遇，但實際是募集長者資金後疑似跑路，當中涉案10%的長者是極度貧窮。

湖南養老機構「爆雷」，逾2000長者受騙。（取材自微博）

報導指出，有網傳消息稱，死者名叫曹榮林，此前一直做雜工為生，一生積蓄被益陽納諾養老院 以預訂床位騙取；其妻因糖尿病併發症正留醫益陽中心醫院重症監護室，仍在等候曹榮林送錢。

除了曹榮林，71歲老婦李有才去年8月亦因被養老機構騙取積蓄而身亡。其丈夫稱，在整理遺物時才發現交給妻子保管的錢，早變成一堆合約和票據，其中包括交給衡福海養老中心的預定養老服務金3萬，有7萬積蓄亦被另一間養老院騙取。

他回憶說，李有才死前曾接到來電，通知她衡福海養老中心無法兌付養老服務，老闆劉燕被迫自首的消息。據不完全統計，自益陽養老院全行業因預訂養老床位服務「爆雷」後，先後已有多名長者絕望而死。