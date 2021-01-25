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好個狠人！停車位被占 他竟把電瓶車解體…

中國新聞組／北京25日電
占用優先生停車位的電瓶車被拆解。(取材自紅星新聞)
占用優先生停車位的電瓶車被拆解。(取材自紅星新聞)

自家車位被別人的電瓶車占了，並且還被占用充電，真讓人氣得牙癢癢。四川成都大邑縣市民優先生就遇到此事，但他竟然把電瓶車拆得七零八落，並在業主群裡「溫馨提示」電瓶車車主這些零件存在問題。電瓶車車主第二天發現車子解體報警。警方介入後雙方和解，優先生把電瓶車又組裝完整。事件引發熱議，吃瓜群眾稱他為「狠人」。

群裡「通牒」提醒7小時後動手

紅星新聞報導，1月21日晚上，家住大邑縣泰坤首座小區的優先生發現自家的停車位被一輛電瓶車占用。不僅如此，這輛奶牛斑點色的電瓶車還在他的車位上「名正言順」地充著電。「停車位上就算了，這還偷充電？有點過分了，等會兒回來還在，後果自負。」優先生隨即在小區業主微信群裡要求車主快點現身。

不久後，優先生回到車位發現，電動車仍然停在他的車位上。於是，他又在群裡發消息，稱要開始拆那輛電動車了。

在消息中，他說明自己已經給了7個小時的時間讓對方挪車，但是無人前來處理。

據報導，1月22日早上7點40分，優先生在小區業主群裡發了一張圖片：電瓶車被拆成七零八落的零件，並配文稱「已經檢查完畢」。他還盡數了這個車子各個零件存在的問題，這一舉止被圍觀的業主稱為「狠人」、「懂車一族」。據悉，優先生大概花了2小時41分拆車。

「低調處理」雙方未談經濟賠償

22日上午9點11分，電瓶車車主終於看到了群內消息。他在群中表示，頭一天晚上車位主人通知得太晚了，所以沒去領車。現在，看到自己的車子被拆成這樣，心中也有了火氣。不久，轄區青霞派出所的民警接警後來到現場。

報導表示，大邑縣公安局透露，經過民警的現場調解，雙方很快達成和解，期間並沒有提出經濟賠償。不過，由於此事在網上廣泛傳播，雙方達成共識，決定「低調處理」。

警方還表示，那輛被「肢解」的電瓶車經過優先生的親手組裝，已經恢復原樣。

有網友認為這位車主的做法實在解氣，並猜測他或許是從事電瓶車修理工作的。也有網友認為，雖然拆零件很解氣，但後果還是要考慮一下。

據悉，優先生並不是修電瓶車的，只是一位手工愛好者，因此對機械零件的拆卸非常了解。

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