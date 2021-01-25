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鄭爽代孕鬧上國際 CNN：「技術」不違法

中國新聞組／北京25日電
中國演員鄭爽近期被爆在美國代孕又棄養小孩，引來各界撻伐，但CNN報導認為鄭爽在技術上並無違法。（取材自微博）
中國演員鄭爽近期被爆在美國代孕又棄養小孩，引來各界撻伐，但CNN報導認為鄭爽在技術上並無違法。（取材自微博）

演員鄭爽近期醜聞纏身，被爆在美國代孕又棄養小孩，引來各界撻伐，更遭廣電總局撤底封殺，廣電總局重點刊物「 廣電時評」更在微信公眾號發文強調鄭爽「私德有虧」、「不會為醜聞劣跡者提供發生露臉的機會和平台」。然而這起風波還未平息，更鬧上了美國CNN的國際版面，但CNN在報導中提到，鄭爽的代孕事件從「技術上」講其實是正確的。

根據CNN在23日的報導指出，在鄭爽的醜聞爆發後，有關鄭爽「代孕」、「棄子」的主題標籤在微博上就超過3億條，而且反彈聲浪還不僅限於網路領域。此外，幾天內鄭爽就遭到中國國家媒體的譴責，中央電視台還在評論中說道「代孕在我們國家顯然是被禁止的，它對生命的漠視使人怒不可遏。」

報導提及，儘管代孕長期以來一直被中國政府視為對嚴格人口政策的威脅，但中國的國家立法機關從未通過禁止代孕的相關立法，因此認為「從技術上來說，鄭爽是正確的」。

2001年，中國衛生部頒布了一套有關輔助生殖技術的法規，禁止醫療機構和醫護人員，從事任何形式的替代技術，嚴格禁止精、卵子、合子和胚胎貿易，若觸法最高經處以人民幣3萬元（約4626美元）。但該立法中並未禁止個人或機構委託代孕服務，也未列出相關處罰措施。

由於龐大的求子需求，法律的禁止導致中國地下代孕產業發展，不少富裕的中國菁英則會選擇在美國某些州進行代孕，因為在美國的某些州代孕被視為合法，加上在美國生產孩子也將具有美國國籍，這對中國父母來說可說是一大紅利。

最後報導也稱，雖然在鄭爽的風波過後，民眾再次呼籲中國政府需完全禁止一切形式的代孕，但部分專家卻分析，這樣只會將中國代孕產業推往地下化，因為在未來需求只增不減。

中國 鄭爽 美國

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