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父逝請假8天未獲批… 滬男「曠工」遭辭退 申請仲裁這麼判…

中國新聞組／上海25日電
因父去世請假因父去世請假8天未獲批，強行休假算曠工嗎？（取材自澎湃新聞示意圖）
因父去世請假因父去世請假8天未獲批，強行休假算曠工嗎？（取材自澎湃新聞示意圖）

上海一名陸姓男子因父去世請假8天未獲公司批準仍休假被算曠工遭辭退，陸男申請仲裁，要求公司支付違法解除勞動合同賠償金10萬4000元，仲裁委經審理，裁決公司支付違法解除勞動合同賠償金7萬5000元。

澎湃新聞報導，陸男係上海某物業公司員工，今年1月因父親生病向其主管提交請假單後回老家，請假時間為1月6日至1月13日。次日，陸男因公司未准假而返回，途中得知其父親去世便再次回家處理喪事；1月14日，陸男返回上海，並於次日起開始上班。

但該公司以累計曠工三天以上為由，辭退陸男，並未支付經濟補償；陸男則申請仲裁，要求公司支付違法解除勞動合同賠償金10萬4000元。仲裁委經審理，裁決公司支付違法解除勞動合同賠償金7萬5000元。

公司不服，提起訴訟；一審法院認為，本案中，陸男因父去世回老家操辦喪事，既是處理突發的家庭事務，亦屬盡人子孝道，符合中華民族傳統的人倫道德和善良風俗。陸男主張其父於1月7日去世，於1月12日火化下葬，並提供村委會出具的證明予以證明，公司雖不予認可，但並無相反證據予以推翻，一審法院對此予以採信。故，陸男所請1月6日至1月13日的事假在1月7日後性質發生改變，轉化為事假喪假並存。扣除三天喪假，陸男實際隻請了兩天事假。考慮到陸男老家在外地，路途時間亦耗費較多，陸男請事假兩天，屬合理期間範圍。

1月14日不在請假期間範圍，陸男未按時返崗，可認定為曠工，但公司以未經批准即休事假2天及1月14日曠工合計曠工達3天為由解除勞動合同，屬罔顧事件背景緣由，機械適用規章制度，嚴苛施行用工管理，顯然不當。

一審法院據此並結合陸男工作年限計算違法解除勞動合同賠償金。仲裁裁決的金額在一審法院核算範圍內，陸男未提起訴訟，應視為認可，一審法院予以確認。故，公司應支付陸男違法解除勞動合同賠償金7萬5000元。

公司不服，再提起上訴；但二審法院判決，一審法院認定正確，駁回上訴，維持原判。

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