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坑爹事件2年後 嚴書記痛哭出鏡：晚點落馬 妻女更跋扈

中國新聞組／北京25日電
四川省廣安市委原副書記嚴春風在電視專題片中《正風反腐就在身邊》中現身說法。（視頻截圖）
四川省廣安市委原副書記嚴春風在電視專題片中《正風反腐就在身邊》中現身說法。（視頻截圖）

成都一家幼兒園2018年5月發生了「嚴書記女兒」事件，一名女童打了其他小朋友，女童媽媽卻抬出「嚴書記」以官壓人，事件傳開引發眾怒。日前，中宣部與央視聯合製作一個電視專題，已落馬的四川省廣安市委原副書記嚴春風現身說法，哭訴「如果再晚點落馬，女兒可能會更跋扈，以後會出更大的事」。

來源：The Tao of Wisdom YouTube

澎湃新聞報導，專題介紹，事情起因是成都一家幼兒園有名嚴姓女童打了其他小朋友，老師表示想處罰她單獨就座，卻把教師群聊天信息錯發到家長群，被女童母親看到，隨即在群裡要求老師當著所有師生面前向女兒道歉，「否則，我通知你們集團領導來給我解釋，你對嚴書記的女兒說這話是什麼意思？」

同時，還有家長貼出嚴夫人以前在微信群裡的聊天截圖，炫耀自己的孩子已經「內定」了成都一所優質小學。

幼兒園風波發生僅一周之後，嚴春風立刻遭四川省紀委監委立案調查，調查發現，嚴春風利用職務上的便利，在工程承攬、項目糾紛解決等方面為他人謀取利益，受賄570餘萬元。2019年8月，嚴春風被法院一審判處有期徒刑10年。

據報導，在央視專題《正風反腐就在身邊》第四集《嚴正家風》中，嚴春風表示，他因為沒時間陪伴孩子，卻錯誤地用金錢彌補。幼兒園事件中的嚴夫人是嚴春風的第二任妻子李向陽，當時兩人已離婚五年，李向陽多次以撫養小孩為名義要錢，他不惜違紀違法、找老闆給李向陽借了上百萬的錢，讓李向陽認為嚴春風很有權力。

嚴春風坦言，正是由於沒有控制自己的權欲，所以前妻李向陽才那麼跋扈，總覺得有人撐腰。他還說，「我如果還繼續幹下去，如果再晚點落馬，我的娃娃更惱火，而且我女兒就可能因為我在，以後更加跋扈，以後會出更大的事情」。

視頻截圖
視頻截圖
嚴春風受審 圖片來源：央視新聞
嚴春風受審 圖片來源：央視新聞

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