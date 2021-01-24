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狂貪2900瓶茅台 副局長被抓當天還在喝

中國新聞組／北京24日電
趙洪順在電視專題片「正風反腐就在身邊」第三集「堅守鐵規」中現身說法。（視頻截圖）
趙洪順在電視專題片「正風反腐就在身邊」第三集「堅守鐵規」中現身說法。（視頻截圖）

遭打貪落馬的中國國家煙草專賣局原黨組成員、副局長趙洪順，23日現身中央紀委「正風反腐」電視專題片，自揭違法亂紀劣跡。趙洪順坦氶痴愛茅台酒，「喝了不少，收了不少」，就連被留置的當天中午，還接受了宴請喝了一瓶50年的茅台酒。

澎湃新聞報導，趙洪順管理的是煙草（菸草），十分愛好茅台酒。他對茅台的痴迷程度，在煙草系統幾乎人盡皆知，他自己也不避諱：「喝了不少，收了不少，具體沒算過，也算不出來。」趙洪順合計收賄人民幣9000多萬元，其中茅台酒就有2900多瓶。

被留置的當天中午，趙洪順還接受了一名私營企業主的宴請，喝了一瓶50年的茅台酒。滿嘴、滿臉酒氣的趙洪順被帶到留置點後，坐在床邊就睡著了。

有了「好茅台」的名聲，自然會有人以茅台作為和趙洪順交往的敲門磚，換取他在煙草行業的關照。趙洪順經常被宴請，而且去的地方都是高檔場所、會所，凡喝必茅台，而且還經常喝茅台年份酒。「跟吸毒沒什麼差別，怎麼說呢？我在這種場合感覺非常好，真的，這就是最大的問題。在那裡邊好像感覺找到了自己的那種價值實現，別人在這裡都說你好啊，你想吃什麼，人家給你安排什麼，你想喝的人家給你準備好，就沉醉於這種環境當中了。」趙洪順說。

2019年2月，趙洪順因涉嫌嚴重違紀違法接受中央紀委國家監委審查調查。2020年6月，趙洪順被判處無期徒刑，沒收個人全部財產。

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