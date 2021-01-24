廣州一商場外牆裝監視器 對著鄰居睡房廁所 住戶不滿被「監控」

西麗廣場外牆新裝閉路電視，對面大樓住戶廁所被「監控」。（取材自南方都市報）

廣東廣州番禺區一名男子住家大廈對面的商場外牆突然新裝多個閉路電視，且方向對著他家的睡房、廚房、廁所等窗口，讓他的私隱權受到侵犯；他向媒體投訴後，商場已經調整好大部分鏡頭的角度。

香港 01報導，家住市橋街西麗路光輝大廈的楊先生反映，本月18日，他發現與其住所僅一街之隔的西麗廣場外牆突然新裝上述閉路電視，認為其設置非常不合理，亦曾向社區居委投訴。對於商場管理方回應鏡頭是為了監控高空拋物而設置，楊先生表示不接受，並批評商場事前沒有和居民溝通過。

報導指出，西麗廣場南側外牆頂端裝有4個閉路電視，且幾乎全都向著楊先生所住屋苑北側房屋的窗戶，而且經隨機採訪，發現部分居民仍未注意到自己家被「監控」，私隱可能受侵犯。

報導稱，在監控室觀察涉事閉路電視的畫面，發現畫面均高清，即使晚上也能看清楊先生屋苑北側所有窗戶和房間，假如居民碰巧開窗又開燈，內部情況幾乎顯而易見。西麗廣場工作人員表示將立即調整拍攝角度。楊先生反映其中3個閉路電視的角度已經調整好，不再直接朝向居民樓，尚餘一個鏡頭有待調整，並表示他現在放心多了。

有律師提醒，管理方加裝高空拋物閉路電視的行為本身是合法或值得表揚，但不能逾越法律的底線，不能因此侵犯公民的隱私 權。