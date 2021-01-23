驚悚！山西嬰掉落滾水鍋 被「煮」10分鐘

10個月大的孩子掉進滾水鍋裡被煮10分鐘，媽媽很自責。（視頻截圖）

家中有小寶寶，可千萬大意不得。中國 山西近日發生痛心憾事，一名剛滿10個月的男嬰，在媽媽不注意時爬上家中窗台，結果竟掉進滾水鍋裡，等媽媽發現時已經被「煮」了10分鐘，媽媽哭說「全身都變白了」。

騰訊報導，山西一名男嬰沿著自家窗台玩耍，結果掉進一旁和窗台齊高的滾水鍋裡。10幾分鐘後，媽媽聽見孩子撕心裂肺的聲音才趕到將他救起。小男嬰被救起時，全身幾乎已經被燙白，真的挺嚴重的，我進去抱起他的時候，身上已經白了。」男嬰媽媽難過的表示。

男嬰雖被救起，但傷勢嚴重，山西燒傷救治中心主治醫師郭智輝表示，「男嬰全身燒燙傷面積大概占50%，以二度和三度為主，主要在四肢跟臀部。」經過急救後，小男嬰現已脫離生命危險，並接受了第一次手術。但醫師表示，小男嬰想要康復，至少還需再做二至三次的手術。

男嬰的姑姑提到，弟弟有點癡呆，弟媳也是低智商，家裡的三姊妹會盡力幫忙，盡力湊全孩子的治療費，但後續治療的費用龐大，家裡實在負擔不起，希望有好心人可以伸出援手。男嬰媽媽則痛哭表示，希望大家可以幫忙救孩子，「孩子是無辜的，求求大家」。

消息傳開後，不少網友心疼孩子，「孩子才10個月而已…」，更多網友不諒解男嬰的媽媽，「什麼母親，太失職了」、「才10個月大你都放心孩子一個人在那」、「10分鐘啊，這媽媽到底幹什麼去了」、「這媽怎麼當的」、「不幸的是有這樣的母親，這孩子以後怎麼過」。