西藏冒險王墜冰川 近日網傳視頻另有原因？

王相軍和卡欽石川入口的紅石灘。（視頻截圖）

「西藏冒險王」王相軍2020年底攀登西藏那曲嘉黎縣的依嘎冰川 時失蹤，近日網傳一則「西藏冒險王」遇難可能另有原因的視頻，王相軍的弟弟該視頻不可能是案發現場，警方調查後也認定意外。

觀察者網報導，王相軍（1990年-2020年12月），先後去過薩普神山、梅里雪山、來古冰川、布加雪山等70餘座冰川，並收穫大批粉絲，獲得「冰川哥」的名號。；2020年12月20日，王相軍在攀登西藏那曲嘉黎縣的依嘎冰川時，不幸失足落入冰川暗河中失踪。

紅星新聞報導，近日，一段關於「西藏冒險王」王相軍的「經過20次降噪處理」後的視頻，讓不少網民「細思恐極」。有網民稱，這段視頻經過降噪處理後出現「別說話，他死就死」以及「好重啊，這傢伙，還在流血」等對話，讓一些網民猜測：短視頻帳號名為西藏冒險王的「冰川哥」王相軍遇難可能另有原因。

12月20日，王相軍在西藏一處冰川瀑布探險遇難前的最後身影。（視頻截圖）

此前，2020年12月26日，王相軍的弟弟王龍在網上公布了關於哥哥外出探險時跌落冰瀑遇難的消息，隨後引發眾多網民關注。事發10多天後，一支由專業救援人員組成的搜救隊伍曾前往事發冰川瀑布開展搜救工作但無果。

近日網上流傳出的「降噪視頻」的原始視頻，是王相軍短視頻帳號裡去年12月19日更新的一條視頻，配發文字「在西藏原始森林裡發現了一個藍冰雙層疊洞」，但原視頻聽不到對話聲音。而王相軍是在第二天，即2020年12月20日跌落西藏嘉黎縣境內依噶冰川瀑布遇難的。

報導稱，王龍表示，網上流傳的那段「降噪視頻」，是其哥哥王相軍2020年12月10日拍攝的，相當於12月19日當天發的是此前拍攝的庫存視頻，哥哥出事的時間是12月20日，和視頻拍攝的時間節點對不上。

王龍說，對於網上傳出的「降噪視頻」究竟是怎麼回事，為什麼會有那些聲音，自己也解釋不通，「但是那個地方確實不可能是案發現場，如果真要扔回那個地頭（地方），那是絕對不可能的，一去一來，那個路很爛，而且那個冰川是很偏僻的地方，去的時候還請了幾個嚮導，一般人一個人去的話來回需要半個月時間。」

王龍說，他目前還沒有從警方得到更多的消息，警方那邊也認定這個事情是意外墜亡事件，後面會將一些掌握的事情告知家屬。