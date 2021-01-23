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女記者扮談判專家 滇男砍死1人傷7人 挾人質被警方擊斃

中國新聞組／北京23日電
女記者給人質和嫌犯遞飲料。（取材自澎湃新聞）
女記者給人質和嫌犯遞飲料。（取材自澎湃新聞）

雲南昆明22日發生一起嫌犯刺傷行人致7傷1死劫持學生案，嫌犯劫持期間要求找人聊天，一名女記者上前穩定嫌犯情緒，最終嫌犯被警方擊斃，人質獲救，但該男子挾持傷害學生的目的不明。

澎湃新聞報導，一名男子22日17時許在昆明市五雲南師範大學附屬實驗中學門口持刀致傷7人後，劫持一名人質。

多段視頻顯示，一名戴著黑色帽子、下巴掛著口罩的男子，劫持了一名疑似學生的人質，蹲在雲南師大實驗中學校門大門外的梯級上，用刀挾持一名學生，地上散落十多個書包，一旁地上躺著一名渾身是血的傷者。一名疑似談判專家（後證實為是一名女記者）正與該嫌犯談判對話。

據雲南廣播電視台都市頻道報導，劫匪要求見記者，而且必須是女記者，只給十分鐘時間。剛領到記者證的女記者就上去了。當時距離嫌疑人三米的藍衣女子是該單位都市條形碼女記者。

昆明市公安局五華分局獲報後迅速調集警力趕到現場，對犯罪嫌疑人展開疏導工作，18時30分許，現場處特警朝嫌犯頭部開了一槍，其餘民警一擁而上將被劫持的人質救出。

警方表示，兇嫌姓王係昆明人（男，56歲），其造成七人受傷，一人搶救無效死亡，「疑犯已遭開槍擊斃，案件仍在調查當中」。

有網民表示，刷到這個新聞前一直以為這位小姐姐是談判專家……紛紛為她點讚。「當時那個場面，敢站出來真是太了不起了」、「太勇敢了，敬佩！」、「勇敢無畏的妹子」、「我們的女記者，好樣的」。

公安 槍擊

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