電梯強吻染疫？上海新冠患者不雅視頻瘋傳…假的啦

「上海腫瘤醫院電梯內員工強吻」視頻引發熱議，視頻證實是張冠李戴。 （視頻截圖）

上海日前通報本土新冠確診病例，發布會通報後，其中2例病例之間的關係成了網友調侃的對象。隨後，一段11秒的電梯內不雅視頻開始在網路上瘋傳。

影音來源：YouTube

由於一病例此前通報為「上海腫瘤 醫院外包後勤保障人員」，該段視頻也被描述為是上海腫瘤醫院的監控視頻，而視頻的主角正是上述確診病例，並稱病毒就是這樣傳播的。然而，該醫院表示，「經核實，網傳『上海腫瘤醫院電梯內員工強吻』視頻為不實消息。」

這段網傳視頻確實有諸多可疑之處；上海網路闢謠微信 公號報導，首先，視頻中兩名主角戴的帽子和穿的衣服並非是醫院護工常見藍色帽子、制服，看起來更像是工廠的工服；其次，視頻右下角有監控設備的地理信息為「102-博發-4號樓」，上海腫瘤醫院內部也沒有名為「博發」的樓。種種跡象看起來，視頻似為捏造事實博眼球。

報導稱，網民對這則視頻也非常好奇，表示「那視頻到底是誰的，我想知道」、「先把造謠者抓起來了再公布吧」、「你們幹過這種電子廠的生活嗎？或許這電梯裡的一吻是他們一天或者一周最幸福最懷念的時刻」，還有說「我第一次看到這視頻的時候，標題是男廚師強吻下屬」。

報導指出，確診患者的私生活不是公共話題，疫情 防治才是；拿確診患者的不幸來炒作、戲謔、調侃換取流量、博取眼球，是不正常的網路現象，是對確診病例濫施網路暴力。蓄意造謠攪動輿論，更是以身試法、難逃罪責。