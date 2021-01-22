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狂貪18億！華融賴小民二審仍判死

中國新聞組／北京22日電
賴小民(中)上訴失敗，二審維持死刑判決。（取材自微博）
賴小民(中)上訴失敗，二審維持死刑判決。（取材自微博）

中國華融資產管理公司原黨委書記、董事長賴小民受賄、貪污、重婚案二審宣判，天津市高級人民法院21日裁定駁回上訴，維持一審死刑判決。

中新網報導，賴小民受賄、貪污、重婚一案，天津市第二中級人民法院於2021年1月5日一審宣判，認定賴小民受賄財物折合人民幣共計17.88億餘元（約2.76億美元），貪污人民幣2513萬餘元，賴小民有配偶而與他人長期以夫妻名義共同生活，對賴小民以受賄罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以貪污罪判處有期徒刑11年，並處沒收個人財產200萬元；以重婚罪判處有期徒刑一年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

法院指出，雖然賴小民具有重大立功表現，但綜合其所犯受賄罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，不足以對其從寬處罰。一審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。天津市高級人民法院遂作出駁回上訴、維持原判的裁定，並依法報請最高人民法院核准死刑。

另據香港經濟日報報導，賴小民在2008年至2018年期間，利用擔任中銀監辦公廳主任、華融資產總裁及董事長、華融湘江銀行黨委書記等職。賴小民落網後，央視曾經在節目中直擊賴小民一個藏匿贓款的房屋，起出2.7億元人民幣現金，重達3噸。

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