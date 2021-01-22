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搧部屬耳光鬧大 濟源書記被拔官

中國新聞組／北京22日電
打部屬耳光的濟源市委書記張戰偉被免職。（取材自微博）
打部屬耳光的濟源市委書記張戰偉被免職。（取材自微博）

河南省濟源市市委書記張戰偉日前在公開場合野蠻打部屬耳光，在網路引發軒然大波，河南省委21日晚開會後決定免去其市委書記等職務。

1月16日，一篇「市委書記掌摑政府秘書長—實名公開舉報河南濟源市委書記張戰偉」的網路文章引發網友關注。舉報文章稱，2020年11月11日早晨，張戰偉在濟源市政府機關餐廳呵斥在此吃飯的市政府秘書長「翟WD」，「翟WD」試圖解釋，卻被張戰偉「狠狠地打了他一記響亮的耳光」。該舉報文章作者自稱是「翟WD」的妻子尚娟。

「打部屬耳光」事件在網路發酵後，官媒也加入批評行列，新華社發表微評稱，人們高度關切這起事件，對一些幹部耍官威、搞特權現象的深惡痛絕。在一些地方，個別領導幹部官氣十足、以權壓人，「一把手」儼然成了「一霸手」，扭曲了一方政治生態。評論並呼籲有關方面必須對社會有個交代。

張戰偉被拔官後，新華社再發評論「補槍」，稱「一記耳光，打掉了自己的『烏紗帽』，一點都不冤」，又說「耳光響亮，打掉了『打人書記』的『烏紗』，更要打醒那些仍然不講官德、不修官品的『官霸』。」「人有人品，官有「官品」，無論職務高低，無論在什麼場合，都必須心存敬畏、不忘初心，嚴格約束自己的言行，加強黨性修養，為營造良好的黨風政風民風做表率。」

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