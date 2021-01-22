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深圳23層高頂樓 赫見違建「空中皇宮」

中國新聞組／北京22日電
海韻大廈頂層的空中花園。（取材自南方plus）
海韻大廈頂層的空中花園。（取材自南方plus）

「深圳之前有海上皇宮，如今有了空中皇宮。」近日，深圳市龍華區海韻大廈頂樓被爆存在大面積違章建築，上下三層外加頂層，加建部分面積高達1萬2000平方米，與2個標準足球場相差不遠。

南方plus報導，氣派的「空中皇宮」位於深圳市龍華區民治大道的海韻大廈。走進民治大道，遠遠地就能看到目的地。在一片低矮的房屋中間，高99.98米的海韻大廈十分顯眼。從空中俯瞰，大廈頂樓右側圍出了一個空中花園，可見其間青瓦白牆、日式的枯山水、全套的紅木家具、徽派建築的雕樑畫棟，健身房、影院、KTV、露天花園一應俱全。

在一片低矮的房屋中間，高99.98米的海韻大廈十分顯眼。（取材自南方plus）
在一片低矮的房屋中間，高99.98米的海韻大廈十分顯眼。（取材自南方plus）

知情人透露，除23層的空中花園外，海韻大廈20-22層均是未經報批的加建部分。加建人是海韻大廈的承租方深圳市陽明榮實業有限公司。20、21層正常出租、22層是該公司辦公場所、健身房、酒吧，而頂層23層則是帶有空中花園的私人會所、公司原董事長吳某一家的住所，並不對外經營，只是自住和招待私人朋友。

海韻大廈前身是建於上世紀90年代的新一代酒店。2005年，陽明榮實業併購了新一代酒店。2010年，因民治河河道整治，新一代酒店拆舊建新，在原址建成海韻大廈。土地所有方深圳市民治沙嚇股份合作公司將拆舊建新工程交由陽明榮實業處理。

空中花園青瓦白牆、綠樹環繞。（取材自南方plus）
空中花園青瓦白牆、綠樹環繞。（取材自南方plus）

按規劃，「在不占用國有土地、不增加建築面積、不對外合作建設的前提下，允許沙嚇股份有限公司對新一代酒店進行拆舊建新。」海韻大廈只能蓋到19層。那麼，在有區政府明確要求的情況下，為何這座「空中皇宮」還是建了起來？沙嚇股份公司對此是否知情？

報導說，沙嚇股份公司原董事長張佩君承認，當時20-22層加建部分未得到政府相關部門的審批受理。他解釋，當時民治河河道整治，股份公司需配合將新一代酒店拆舊建新。「按估算的補償金，股份公司肯定是賠不起的。」

雖然原寶安區政府會議上明確提出「不占用國有土地、不增加建築面積、不對外合作建設」，但沙嚇股份公司仍然與陽明榮公司簽訂協議書，以頂層加建、無償使用50年的形式，抵償部分賠償。

該處加建違建建築後續情況，正引起各界關切。

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