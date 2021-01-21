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鄭爽代孕毀三觀 華鼎獎遭追回 廣電局：不給劣跡者露臉機會

中國新聞組╱北京21日電
鄭爽代孕棄養風波發酵。（取材自新京報）
鄭爽代孕棄養風波發酵。（取材自新京報）

29歲女星鄭爽被爆與前夫張恒在美國代孕、棄養兩個孩子，轟動整個華人娛樂圈，鄭爽還直言沒有違法，更無悔過、道歉之意；毀三觀的惡劣行為，讓華鼎獎決定撤銷她的榮譽稱號，收回並註銷獎勵證書及獎杯。

鳳凰網娛樂報導，華鼎獎發文表示，「代孕棄養事件的曝光，讓鄭爽的人設瞬間崩塌，這是她咎由自取，更與當初我們授予榮譽的初衷背道而馳。所有人都為曝光的代孕棄養行為而感到震驚。踐踏公民權益、敗壞人倫道德是對我們所珍惜的一切的挑戰。這絕不能容忍。」

聲明又稱，「一個公眾人物的人設，不是裝出來的，而是長年累月的道德修養塑造出來的。鄭爽作為一個公眾人物，理應自身要培養高尚情操與道德修養，這是作為一個公眾人物的基本。」因此，組委會決定撤銷鄭爽第19屆華鼎獎中國近現代題材電視劇最佳女演員、第13屆華鼎獎全國觀眾最喜愛十佳電視明星榮譽稱號。

此外，全國婦聯也在微博轉發官媒《光明日報》文章，文中稱，代孕是無數女性「拿命換錢」。全國婦聯工作人員向內媒表示，轉發上述文章表達了婦聯的明確態度，對於文中的態度婦聯也很認可。

香港01報導， 文章指出，事件還關乎嚴重的社會和道德問題。代孕不是簡單的商品交易，背後還有代孕母親的身心健康、缺陷嬰兒的去向、父母反悔拒收嬰兒、親子認定的混亂、監護權利的糾紛等等一系列生命尊嚴和倫理道德問題。如果讓生育變成對女性的壓榨和物化，那麼生命將會變成冰冷的交易。

文章最後指出，「『打都打不掉』、『棄養』、『送人』…這些話豈能隨便說。身為成年人卻缺乏基本的責任感，身為父母卻缺乏對生命的敬畏，身為公民卻缺乏基本的道德感。而有的說法如果這樣做了，則又涉及另外的法律問題了。疫情不是遮羞布，更不是避重就輕模糊焦點的幌子。扛著遵紀守法的大旗，卻打著法律的擦邊球，傷害兩個無辜的孩子。實在是荒唐又瘋狂。」

廣電局也批鄭爽代孕棄養，認為私德有虧，違背社會公德和公序良俗，不為劣跡者提供露臉機會。

鄭爽代孕風波毀三觀，華鼎獎撤銷她的最佳女演員及最受喜愛女星榮譽，並追回獎杯。（取...
鄭爽代孕風波毀三觀，華鼎獎撤銷她的最佳女演員及最受喜愛女星榮譽，並追回獎杯。（取材自微博）

鄭爽 美國 疫情

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