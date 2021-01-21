裝修入住僅1年被限期搬離！原來賣家1房多賣 騙了59人

一審刑事判決書。（取材自紅星新聞）

四川一名男子以五套拆遷補償安置房可出售為由，以「一房多賣」方式騙得59名購房者給付的購房款超過800萬（人民幣 ，下同），用於賭博、揮霍，近日被法院判處有期徒刑15年。受害者眾引起輿論譁然，其中一名受害者稱，裝修入住僅一年多，便被法院要求限期搬離，實在很冤。

四川在線報導，該名魯姓男子，1968年出生於四川省資陽市，小學文化，無業。2010年至2019年5月，魯男以其在資陽市雁江區地塊有五套拆遷補償安置房可以出售為由，偽造、變造房屋拆遷補償安置協議、選房單等相關資料，與購房者簽訂房屋買賣合同，以「一房多賣」的方式騙得59名購房者給付的購房款共計808萬2697元。

紅星新聞報導，受害者之一的張先生說，自己是河南人，2009年來到資陽後，在當地結婚生子。「父母看到我們生活很是不便，湊錢給我們買房子。」由於錢不夠買商品房，張先生和妻子便買了一套魯男名下的、當時還未修建的拆遷安置房。2012年1月，雙方簽訂協議，約定張先生以17萬元買下魯男所有的一套安置房。

分兩次向魯男付款13萬元後，張先生和家人一等就是七年。直到2019年5月17日，他才從魯男手中拿到所購安置房。當天，他再次向魯某付了房款兩萬元。但因房屋是安置房，直到案發，雙方也未能辦理過戶登記。

張先生拿到房屋後，便四處籌錢開始裝修房屋。兩個月後，他和家人搬進了新房。然而，入住僅一年多，房屋卻被法院查封。2020年10月20日，他收到法院發出的「限期搬離通知書」，要求他和家人在15日內搬離房屋。

面對法院的限期搬離要求，張先生發帖認為自己很冤：「明明是我的房子，為何要收回去啊？」

他向法院提出異議，請求解除對房屋的查封，並停止要求其限期搬離的強制執行措施。但法院審理後認為，法院在生效判決書中已將張先生確定為受害人，並責令魯男退賠其損失15萬元，這保障了其合法權益，張先生也和其他受害人享有同等參與執行分配的權利。據此，法院將案涉房屋作為魯某財產進行強制執行並無不當，並以此駁回張先生的異議請求。

在被法院駁回後，張先生甚感無奈地說：「魯某根本就沒有賠償能力，我買房子的錢，裝修的錢，都是老老少少湊的啊……。」