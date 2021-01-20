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女用iPhone 山東大叔嗆「是不是中國人」網轟：道德綁架

中國新聞組╱北京20日電
男子因乘客拿蘋果手機，氣得大罵「是不是中國人？」。（取材自微博）
男子因乘客拿蘋果手機，氣得大罵「是不是中國人？」。（取材自微博）

山東一名男子日前搭乘公交車時，看到一名女乘客正在使用iPhone，即感不滿當眾大罵對方「妳是不是中國人」，其後更拉扯女乘客的衣服，威脅要帶對方到公安局，即使對方下車仍一直尾隨，甚至作勢踢人。事件片段曝光引起網友熱議，紛紛狠批大叔是、「打著『愛國』旗號，實為騷擾」。 

影音來源：YouTube

香港01報導，事發山東煙台有名大叔搭乘公交車時，看到一名女乘客拿蘋果手機付款，隨即以奇怪眼神盯著對方，女乘客因而轉到車廂較後位置坐下。大叔後來提醒女乘客「該換手機了」，對方感到驚訝並未理會，引發大叔不滿、激動大罵。

從微博瘋傳的影片可見，穿軍綠色外套的大叔向女乘客指罵，對方不甘受辱隨即反駁「我買多少部蘋果跟你有什麼關係，真有意思，你這人」，報導指出，不過大叔未停止，反而繼續怒斥「你是不是中國人？中國人用外國的手機啊？」，女乘客之後駁斥大叔，指他實際上必定用過外國產品，卻令大叔更激動，更一度拉扯她的衣服，威脅要帶她到公安局。

報導說， 女乘客不願糾纏，於是打算先行下車，怎料大叔竟尾隨還一路上繼續大罵，又做出踢人的動作。她為了自保以手機拍片並表示「這人因為我用蘋果手機，在車上當眾指摘我，道德綁架，我用蘋果手機怎麼了？現在他還在罵我，衝我走過來，還在罵我看到沒？」

影片很快在網路上瘋傳，女子其後也受訪，指事發時並無與大叔對話，沒想到被對方在車上罵足15分鐘。她認為用iPhone與愛國並無關係，指自己已用蘋果長達7年，批評大叔道德綁架，「我愛我的國家，但這並不是說，我就要買我們國家的東西，不用其他國家的手機」。

事件引起大陸網友熱議，不少人批評大叔行為過分，「這算騷擾吧，報警！不要把愛國什麼的拿來作為違法的藉口」、「這種人就是是欺軟怕硬的人，保家衛國的時候他絕對縮在最後面」、「簡直是文革餘孽」、「小粉紅做到極致就是這樣吧」。

手機 蘋果 中國

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