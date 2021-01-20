打秘書長後 河南濟源「呼巴掌」書記又被舉報違法提拔

檢察院正式幹警李安林實名舉報河南濟源市委書記張戰偉(圖)。(取材自澎湃新聞)

河南濟源市委書記張戰偉在被舉報掌摑市政府秘書長翟偉棟，涉及官場特權和暴力問題後，檢察院正式幹警李安林同樣實名舉報張戰偉，指他涉嫌違法提拔幹部杜中聯，而後者在一起強拆過程中讓被害人李平貴致死。

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新時報報導，45歲的李安林是河南省濟源市人民檢察院正式幹警，是濟源市承留鎮拆遷中死者李平貴侄兒。

李安林指出，2019年11月30日，濟源市承留鎮鎮長杜中聯將濟源市泊心山居上報成違建別墅，動用200餘人將泊心山居強拆。站在房頂的被害人李平貴為了阻止強拆喝下敵敵畏，最終，李平貴送往醫院的途中死亡。

李安林舉報張戰偉主要是指對方涉嫌違規提拔幹部杜中聯。杜中聯在時任鎮長期間組織的這次強拆並致人死亡，市委書記不但沒有對相關當事人進行任何處理，杜中聯反而由鎮長升為承留鎮書記，這嚴重違反了中國 共產黨任用選拔條例。

據濟源市公安 局王屋分局出具的「鑑定意見書」中寫道，李平貴死亡原因為有機磷中毒。但家屬質疑，李平貴喝了敵敵畏後，被人抬下房頂到老槐樹門口，「平常兩分鐘不到的路程，竟然用了將近20分鐘後才被送上救護車」。對於公安部門的屍檢報告，李平貴家屬不予認可。

李安林說，由於對死因有所懷疑，家屬當晚要求看遺體，被濟源市公安局拒絕，直到十餘天後，家屬才得以看到遺體。家屬發現死者李平貴的臉上、額頭上有拇指大小的洞，脖子處有明顯的傷痕，嘴裡和鼻子裡有血，兩腿有擦破皮傷痕，陰囊腫大，呈現紅色，外穿褲子上全是腳印。

之後，李安林提出了重新鑑定申請，2020年4月1日，濟源市公安局以不符合重新鑑定情形為由，最終出具了不予重新鑑定的告知書。

「實際上我的舉報比尚娟早很多。這次看到尚娟實名舉報後，我確實想藉著這個機會，讓自己的舉報也能引起外界重視。」李安林表示。