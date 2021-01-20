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賺1.5萬毀一生！廣州17歲女萬賣卵 卵巢破裂二級重傷

中國新聞組／綜合報導
廣州17歲少女賣卵案件庭審現場。 （取材自澎湃新聞）
廣州17歲少女賣卵案件庭審現場。 （取材自澎湃新聞）

廣州市一名年僅17歲的梁姓少女，在朋友介紹下以1.5萬元人民幣（約2318美元）價格出賣卵子賺錢，沒想到在取卵手術中雙側卵巢破裂，損傷程度為重傷二級。事後，鄧姓、賴姓中介因觸犯非法行醫罪，被法院分別判處一年及10個月有期徒刑。

環球時報報導，梁女在朋友多次遊說下，動了賣卵賺錢的心思，於是與賴姓女中介取得聯繫，商定賣卵價格為1.5萬元，由鄧姓、賴姓所在的科技公司取卵。

期間，鄧姓、賴姓陪同梁女面試、體檢、打促排卵針等，並由鄧某將梁女送至中轉點，再由其他人帶引梁女至一無名別墅行取卵手術。但在手術中，梁女雙側卵巢破裂，須手術治療的損傷程度為重傷二級。

事後，賴、鄧的家屬分別代為賠償梁女各項損失25萬元、18萬元，兩人均取得被害人及其家屬的書面諒解。

然而法院認為，鄧姓、賴姓結夥非法行醫，情節嚴重，但念在兩人在犯罪行為是從犯，也是初犯，並曾賠償受害者，可從輕處罰。

本案中，梁女出賣卵子、黑中介及非法實施取卵手術的人員等，都屬於代孕背後的「黑色」產業鏈。代孕議題最近因女星鄭爽的風波而再次引起關注，其產業鏈中，豐厚的利潤吸引不法分子通過代孕、賣卵等行為獲取利益，但是許多出賣卵子的年輕女孩並不瞭解非法取卵可能存在的風險。

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