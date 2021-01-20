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5年77起車禍受傷 上海「碰瓷男」這回假摔栽了

中國新聞組／北京20日電
上海一名男子專挑車輛轉彎、倒車、開門時，騎電動車撞上，製造假車禍來騙取賠償金。（取材自澎湃新聞）
上海一名男子專挑車輛轉彎、倒車、開門時，騎電動車撞上，製造假車禍來騙取賠償金。（取材自澎湃新聞）

上海一名「電動車碰瓷男」專挑車輛轉彎、倒車、開門時，騎電動自行車撞上，製造假車禍來騙取駕駛及批准逮捕保險公司賠償金，他在五年之內，以此種手法製造77起交通事故，近日因涉嫌詐騙遭上海市浦東新區檢察院批准逮捕。

上海交通廣播報導，去年11月，上海市浦東新區一輛機車在路口打燈右轉時，一名男子騎乘電動自行車的男子卻在視線良好、車速不快的情況下，朝右轉機車撞上，隨即摔倒在地。當時電動車並無減速煞車等避讓跡象，隨後雙方報警。

浦東公安分局交警支隊在處理過程中發現，騎乘電動車的徐姓男子，近兩年頻繁地在當地發生交通事故。據統計，徐男受傷的交通事故案件約50餘起。事故發生後，徐男均從各保險公司、當事駕駛員處獲得理賠，民警判斷其行為可能涉嫌詐騙。

經調查，徐男在2015年至2020年期間，駕駛電動自行車與機車發生的事故達77起，有時甚至一天內會發生多起交通事故；事故發生的原因都十分相似，全都是在車輛轉彎、車門打開時或在車輛倒車時發生碰撞。

據報導，77起交通事故中，徐男有55起獲得賠償，款額從幾百元至一萬餘元（人民幣，以下同）不等，共計逾17萬元。此外，民警還發現徐男將同一份病歷多次使用及虛構收入，藉此騙取賠償。浦東新區檢察院以涉嫌詐騙罪對徐男批准逮捕。

電動車 詐騙 保險

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