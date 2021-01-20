我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普告別演說 「我們將很快再見」

川普離開白宮 搭乘專機前往安德魯基地參加告別典禮

1胎20萬元… 湖北「代孕村」家家戶戶有代母

中國新聞組／北京20日電
某「代孕村」被拍攝到的畫面。(取材自澎湃新聞)
某「代孕村」被拍攝到的畫面。(取材自澎湃新聞)

女星鄭爽代孕棄養的新聞掀起民眾對代孕黑產業的關注。在湖北潛江市浩口鎮有個「代孕村」，為了15到20萬元人民幣(約2.3到3.1萬美元)不等的高額佣金，很多農村婦女家家戶戶做代孕，甚至四、五十歲的高齡婦女也冒險代孕。村子裡到處蓋著整整齊齊的新樓房，都是婦女代孕掙錢回來蓋的。

來源：YouTube

山東衛視報導，在湖北潛江市和荊州市交界的一些小村子裡，「代孕」並不是禁忌的話題。

村民表示，他們在十年前就有婦女開始去城裡做代孕媽媽了，「年輕人都代過孕了，99%想去的都去了」，他說一個浩口鎮是有蠻多的，村裡一年都要去十幾個婦女代孕。

如今，村裡做過代孕的婦女，有的生過一、兩個就生不了了，有的婦女生了三、四個仍然還在做代孕媽媽。「佣金差不多20到25萬元，上海那邊要貴一些。」 

村民還說，生雙胞胎得到錢更多，當地很多婦女經常生雙胞胎。

一位年長的練女士表示，她之前在武漢的代孕公司給代孕媽媽做過飯，她40歲的女兒和46歲的兒媳婦都做過代孕媽媽，「農村的很多弄不到錢，她就只能去生孩子呢」，練女士女兒在武漢生了兩個孩子，生完休息不到四個月又去廠裡打工去了。 

報導指出，代孕產業獲利高昂，想做代孕媽媽，中間還必須有介紹人。村民說，村裡的婦女都是通過親戚朋友介紹，或者當地的中介介紹過去的。「她一年介紹過去20幾個人，從這裡介紹過去，介紹費就是十幾萬元」。

在浩口鎮的一位代孕媽媽，在去醫院檢查時被抓了，還罰了款。雖然是違法，但並沒有代孕媽媽被判刑的案例。

在村民看來，代孕媽媽是一個法律的灰色地帶，打擦邊球，這導致當地婦女代孕成風。但生孩子還是有一定風險的，有村民說，有很多婦女因為代孕做過多次流產手術、子宮切除等，導致不能再生育，甚至有婦女因此而死亡。

一位34歲的李女士提起她的代孕經歷，她說每次做試管代孕都要打70多天的黃體酮來保胎，她身子根本吃不消，來來回回好幾回，試了多種方法，最後終於幫客戶生了孩子。

「我這輩子不打算去認他」，拿到錢之後，李女士表示每個人都有自己的生活，她自己的家庭過得好就行了。

報導稱，除了從農村尋找婦女代孕外，也有非法組織透過高額回報利誘、扣押證件、言語威脅、非法拘禁等手段，引誘脅迫偷渡過來的女性從事代孕並牟取暴利。廣州破獲38名非法入境女子被拘禁數個月並脅迫代孕案，一度驚動菲律賓駐中國大使館報案，才從湖南救出這些外籍女子。

代孕話題近日引發關注。(山東衛視畫面截圖)
代孕話題近日引發關注。(山東衛視畫面截圖)

武漢 人民幣 非法入境

上一則

國際研究逾2萬武漢新冠家庭發現：兒童病毒傳播力更強

延伸閱讀

鄭爽代孕驚動官方 政法委：鑽法律空子 絕非無辜

鄭爽代孕驚動官方 政法委：鑽法律空子 絕非無辜
選卵如選美 找多代母生多子 包機接嬰 南加是天堂

選卵如選美 找多代母生多子 包機接嬰 南加是天堂
鄭爽稱孩子送人是做好事 被譏「送子觀音」...受精卵沒用完

鄭爽稱孩子送人是做好事 被譏「送子觀音」...受精卵沒用完
鄭爽轟舊愛出軌 鄭爸加碼爆料張恒錄不雅片、騙錢

鄭爽轟舊愛出軌 鄭爸加碼爆料張恒錄不雅片、騙錢

熱門新聞

中國疫苗近日則變得搶手，包括日本、匈牙利、塞爾維亞等國都有建議或買進中國疫苗的聲音或行動。（新華網）

挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手

2021-01-17 02:30
武漢華南海鮮市場一直被視為是這次全球新冠肺炎疫情的起源地。（美聯社）

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

2021-01-18 09:55
陝西發現秦始皇政務大殿遺址。（取材自陜視新聞）

「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址

2021-01-17 01:58
肖波及其女友被槍手挾持的監控畫面。（取材自觀察者網）

熟人幹的？中國情侶在柬埔寨遇害 這段畫面曝光了…

2021-01-15 13:00
1月14日，在汶萊斯里巴加灣市，中國國務委員兼外長王毅（右）會見東協秘書長林玉輝。新華社

中國外長王毅造訪東協10國 偏偏獨漏這國

2021-01-16 08:30
中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進撰文表示，中國可在台海與美方對決，把美國打成落水狗。（觀察者網）

胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

2021-01-12 11:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭
彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言
「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中

「說好的祖國帶你回家呢」 旅美2老人登機前被阻返中
5小時內送走川普 白宮動員90人打點

5小時內送走川普 白宮動員90人打點
準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國

準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國