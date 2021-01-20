1胎20萬元… 湖北「代孕村」家家戶戶有代母

某「代孕村」被拍攝到的畫面。(取材自澎湃新聞)

女星鄭爽代孕棄養的新聞掀起民眾對代孕黑產業的關注。在湖北潛江市浩口鎮有個「代孕村」，為了15到20萬元人民幣 (約2.3到3.1萬美元)不等的高額佣金，很多農村婦女家家戶戶做代孕，甚至四、五十歲的高齡婦女也冒險代孕。村子裡到處蓋著整整齊齊的新樓房，都是婦女代孕掙錢回來蓋的。

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山東衛視報導，在湖北潛江市和荊州市交界的一些小村子裡，「代孕」並不是禁忌的話題。

村民表示，他們在十年前就有婦女開始去城裡做代孕媽媽了，「年輕人都代過孕了，99%想去的都去了」，他說一個浩口鎮是有蠻多的，村裡一年都要去十幾個婦女代孕。

如今，村裡做過代孕的婦女，有的生過一、兩個就生不了了，有的婦女生了三、四個仍然還在做代孕媽媽。「佣金差不多20到25萬元，上海那邊要貴一些。」

村民還說，生雙胞胎得到錢更多，當地很多婦女經常生雙胞胎。

一位年長的練女士表示，她之前在武漢 的代孕公司給代孕媽媽做過飯，她40歲的女兒和46歲的兒媳婦都做過代孕媽媽，「農村的很多弄不到錢，她就只能去生孩子呢」，練女士女兒在武漢生了兩個孩子，生完休息不到四個月又去廠裡打工去了。

報導指出，代孕產業獲利高昂，想做代孕媽媽，中間還必須有介紹人。村民說，村裡的婦女都是通過親戚朋友介紹，或者當地的中介介紹過去的。「她一年介紹過去20幾個人，從這裡介紹過去，介紹費就是十幾萬元」。

在浩口鎮的一位代孕媽媽，在去醫院檢查時被抓了，還罰了款。雖然是違法，但並沒有代孕媽媽被判刑的案例。

在村民看來，代孕媽媽是一個法律的灰色地帶，打擦邊球，這導致當地婦女代孕成風。但生孩子還是有一定風險的，有村民說，有很多婦女因為代孕做過多次流產手術、子宮切除等，導致不能再生育，甚至有婦女因此而死亡。

一位34歲的李女士提起她的代孕經歷，她說每次做試管代孕都要打70多天的黃體酮來保胎，她身子根本吃不消，來來回回好幾回，試了多種方法，最後終於幫客戶生了孩子。

「我這輩子不打算去認他」，拿到錢之後，李女士表示每個人都有自己的生活，她自己的家庭過得好就行了。

報導稱，除了從農村尋找婦女代孕外，也有非法組織透過高額回報利誘、扣押證件、言語威脅、非法拘禁等手段，引誘脅迫偷渡過來的女性從事代孕並牟取暴利。廣州破獲38名非法入境 女子被拘禁數個月並脅迫代孕案，一度驚動菲律賓駐中國大使館報案，才從湖南救出這些外籍女子。