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鄭爽代孕風波 政法委轟：鑽法律空子、絕不無辜

中國新聞組／北京20日電
女星鄭爽被踢爆在美國找代母秘密生子。(取材自微博)
女星鄭爽被踢爆在美國找代母秘密生子。(取材自微博)

女星鄭爽日前被踢爆與前男友張恒在美國找代母秘密生子，網上流傳的錄音更聽到鄭爽一家在代母懷孕後打算棄養。代孕風波驚動官方，政法委點名批評鄭爽鑽法律空子，這絕不是無辜。另外，廣電總局也傳封殺她。

據報導，對於找代母一事，鄭爽的回應僅稱是「自己非常傷心和私密的事情」，她同時表明「在中國國土之上我沒有違背國家的指示，在境外我也更是尊重一切的法律法規」。鄭爽的回應被認為是默認傳聞，但她同時批評是被「別有用心的一步一步曝光」。

來源：YouTube

中央政法委旗下微信公眾號「中央政法委長安劍」19日嚴詞批評鄭爽找代母。該文章稱，鄭爽的回應「通篇強調自己沒有違法，絲毫沒有任何悔過、道歉的意思」。

文章指出，中國明確禁止代孕，「作為中國公民，因為代孕在中國被禁止，就鑽法律空子就跑去美國，這絕不是遵紀守法」。

文章強調，避重就輕改不了事實真相，「生命不是冷冰冰的金錢交易，抑或任憑喜好決定生死的物件，而是身為父母不能不負的責任和義務。作為父母，感情甜蜜就願意共同撫養，關係破裂就選擇丟棄孩子，這絕不是個性」。

文章最後稱，公眾人物的魅力，來自其高尚的職業操守、良好的社會形像、文質兼美的優秀作品，而不是瘋瘋癲癲、任性胡鬧、缺愛賣慘的「人設」，「作為公眾人物，幾度瘋狂遊走在法律邊緣，把這樣錯亂的世界觀、價值觀、人生觀，置於眾目睽睽之下，貽害世風，這絕不是無辜！」

另一方面，網上流傳消息，河北廣電下發通知，由於鄭爽已被廣電總局列為問題藝人，其所有節目內容將會下架。甚至有媒體採訪多位製片人，他們不約而同表示鄭爽屬於劣跡藝人，不會再有戲劇和綜藝節目敢用。

騰訊網報導，國家統計局原局長王保安也曾代孕生子。他曾找人中介代孕，相繼有了兩個兒子，分別誕生於2015年9月和2016年1月。但第二個兒子出生沒多久，王保安就因貪汙被調查了。

鄭爽 中國 美國

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