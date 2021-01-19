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遇殺豬局…3人參加境外免費遊 3天欠480萬賭債

中國新聞組／北京19日電
經審訊，夏某、黃某等人對犯罪事實供認不諱。（取材自貴陽晚報）
經審訊，夏某、黃某等人對犯罪事實供認不諱。（取材自貴陽晚報）

上海市公安局日前破獲一個境外賭博「殺豬局」團伙，抓獲團伙成員17人，這個集團以「境外免費遊」為號召把人帶到境外賭場，涉案金額高達3000多萬元（人民幣，下同，約462萬美元）。

北晚新視覺報導，上海的孫先生2014年經人介紹，與好友趙先生、王先生參加了一個私人組織的境外三日遊旅行團。介紹人表示，這個團只有相熟的人才能參加，不僅包往返機票，還承擔一切食宿費用。

入住當晚，孫先生三人被帶到一家賭場，並被告知這裡賭博不違反當地法律，而賭場內的「中華廳」已被包下來，所以三人可以盡情玩樂，直到歸國前，三人才發現自己竟已欠下458萬元（約70萬美元）的巨額賭債。

三人三天來只輸不贏，懷疑這賭局早被人安排好了。可是，他們的護照早被收走，在當地人生地不熟、語言又不通，簡直「叫天天不應、叫地地不靈」。被逼無奈之下，他們只得寫下一紙「還款承諾書」，才被准許回國。

回國後，他們被帶往機場附近的銀行辦理虛假流水轉帳並寫下借條，不僅原本的賭債被「洗白」成了私人借貸欠債，金額還增至480萬元。之後，孫先生陸續還了240萬元（約36萬美元），可是團伙成員依然三天兩頭上門追討，逼得他傾家蕩產，團伙成員甚至堂而皇之地住進了孫先生的別墅。孫先生的兩位朋友也同樣被逼得東躲西藏、有家不能回。

2020年7月，上海警方一舉抓獲包括夏某、黃某在內的17名團伙成員，共查封該團伙非法所得房產8處、車輛7輛，凍結個人帳戶16個、公司帳戶4個。主犯夏某表示，自己曾經到境外參與賭博有過類似經歷，從中獲得靈感，遂於2013年至2015年之間組織了這個「殺豬局」，並用威脅、恐嚇、非法拘禁、軟暴力討債等方式積累巨額非法財富。

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