女博士遇「殺豬盤」 英國千里追緝抓到騙子

警方強行打開蔡某家門後，發現他就在屋子裡。（取材自微博）

在英國 讀博士的張姓女子，透過交友軟體認識了人在北京 、家境殷實的蔡姓男子。張女經常和蔡男在網上聊天，感情逐漸升溫，沒想到遇到「殺豬盤」，蔡男陸續向她借了上萬元（人民幣，以下同）之後就人間蒸發。所幸人在英國的張女棄而不捨，終於找到蔡男將他繩之以法。

來源：YouTube

北晚新視覺報導，張女在英國讀博士，在網上認識了蔡男，蔡男說自己的母親是領導，父親經營公司，還常在朋友圈發世界各地的經典，讓張女對他非常有好感。

有媒體記者找到張女，並與她視頻通話。（取材自微博）

兩人經常視訊聊天，蔡男提出，要去英國看張女，但因家裡管得嚴，希望張女幫著出機票錢。從北京到倫敦的機票2萬元（約3082美元 ），張女答應出一半，借給蔡男1萬。可是轉完錢，她並沒有見到蔡男。

蔡男稱家境殷實其實都是騙人的。（取材自微博）

一個月後，張女要蔡男還錢，蔡男說自己網銀內有50萬元，如果支取，需要先交5400元（約832美元）手續費，張女再次給蔡男轉帳，結果錢還是沒還。直到有一天，張女被蔡男拉黑了，這時她才意識到自己被騙了。

張女手裡只有蔡男的姓名和出生年月，她開始打電話給北京各個派出所，調查蔡男究竟住在哪。張女打到第七個派出所，終於查到蔡男的信息，她趕緊回國報案。

她與警方來到蔡男的住所，鄰居說，這裡很久沒有回來過人了。民警強行開門，發現蔡男就在屋子裡。

蔡男說，這一年來他一直都住在這兒。因為怕警察找上門，他三天叫一次外賣，每次都是後半夜。所謂家境殷實、照片和視頻都是假的，他騙來的錢都花在網絡賭球上。 目前蔡男已被羈押，等待警方進一步調查。