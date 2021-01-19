我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

又有新毒株！德國發現新變種新冠病毒 醫院35病患染疫

女博士遇「殺豬盤」 英國千里追緝抓到騙子

中國新聞組／北京19日電
警方強行打開蔡某家門後，發現他就在屋子裡。（取材自微博）
警方強行打開蔡某家門後，發現他就在屋子裡。（取材自微博）

英國讀博士的張姓女子，透過交友軟體認識了人在北京、家境殷實的蔡姓男子。張女經常和蔡男在網上聊天，感情逐漸升溫，沒想到遇到「殺豬盤」，蔡男陸續向她借了上萬元（人民幣，以下同）之後就人間蒸發。所幸人在英國的張女棄而不捨，終於找到蔡男將他繩之以法。

來源：YouTube

北晚新視覺報導，張女在英國讀博士，在網上認識了蔡男，蔡男說自己的母親是領導，父親經營公司，還常在朋友圈發世界各地的經典，讓張女對他非常有好感。

有媒體記者找到張女，並與她視頻通話。（取材自微博）
有媒體記者找到張女，並與她視頻通話。（取材自微博）

兩人經常視訊聊天，蔡男提出，要去英國看張女，但因家裡管得嚴，希望張女幫著出機票錢。從北京到倫敦的機票2萬元（約3082美元），張女答應出一半，借給蔡男1萬。可是轉完錢，她並沒有見到蔡男。

蔡男稱家境殷實其實都是騙人的。（取材自微博）
蔡男稱家境殷實其實都是騙人的。（取材自微博）

一個月後，張女要蔡男還錢，蔡男說自己網銀內有50萬元，如果支取，需要先交5400元（約832美元）手續費，張女再次給蔡男轉帳，結果錢還是沒還。直到有一天，張女被蔡男拉黑了，這時她才意識到自己被騙了。

張女手裡只有蔡男的姓名和出生年月，她開始打電話給北京各個派出所，調查蔡男究竟住在哪。張女打到第七個派出所，終於查到蔡男的信息，她趕緊回國報案。

她與警方來到蔡男的住所，鄰居說，這裡很久沒有回來過人了。民警強行開門，發現蔡男就在屋子裡。

蔡男說，這一年來他一直都住在這兒。因為怕警察找上門，他三天叫一次外賣，每次都是後半夜。所謂家境殷實、照片和視頻都是假的，他騙來的錢都花在網絡賭球上。 目前蔡男已被羈押，等待警方進一步調查。

警方強行打開蔡男家門後，發現他就在屋子裡。（取材自微博）
警方強行打開蔡男家門後，發現他就在屋子裡。（取材自微博）

英國 北京 美元

上一則

房子遭強拆 川師大教授庹繼光跳樓

延伸閱讀

葛謨：全州疫情趨緩 長島堪憂

葛謨：全州疫情趨緩 長島堪憂
英研究：1/8新冠痊癒者5個月內死亡 心肝腎出問題

英研究：1/8新冠痊癒者5個月內死亡 心肝腎出問題
印度接種國產疫苗才3天 1死447人不適

印度接種國產疫苗才3天 1死447人不適
麻州發現首例新冠變種病毒 學者：應盡快分發疫苗

麻州發現首例新冠變種病毒 學者：應盡快分發疫苗

熱門新聞

中國疫苗近日則變得搶手，包括日本、匈牙利、塞爾維亞等國都有建議或買進中國疫苗的聲音或行動。（新華網）

挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手

2021-01-17 02:30
武漢華南海鮮市場一直被視為是這次全球新冠肺炎疫情的起源地。（美聯社）

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

2021-01-18 09:55
陝西發現秦始皇政務大殿遺址。（取材自陜視新聞）

「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址

2021-01-17 01:58
肖波及其女友被槍手挾持的監控畫面。（取材自觀察者網）

熟人幹的？中國情侶在柬埔寨遇害 這段畫面曝光了…

2021-01-15 13:00
1月14日，在汶萊斯里巴加灣市，中國國務委員兼外長王毅（右）會見東協秘書長林玉輝。新華社

中國外長王毅造訪東協10國 偏偏獨漏這國

2021-01-16 08:30
中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進撰文表示，中國可在台海與美方對決，把美國打成落水狗。（觀察者網）

胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

2021-01-12 11:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦
驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停
他們絕不能通過？再衝美國的宏都拉斯「偷渡Caravan」

他們絕不能通過？再衝美國的宏都拉斯「偷渡Caravan」
川普支持率大幅滑落至任內最低 特赦傳不含自己和家人

川普支持率大幅滑落至任內最低 特赦傳不含自己和家人