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房子遭強拆 川師大教授庹繼光跳樓

中國新聞組／北京19日電
川師大教授庹繼光墜樓身亡。（取材自界面新聞）
川師大教授庹繼光墜樓身亡。（取材自界面新聞）

四川師範大學文學院教授庹繼光，日前在校內墮樓身亡。據了解，庹繼光曾舉報遭遇「暴力拆遷」和官員「濫用職權」，稱從2011年起，他們家兩套住宅被要求搬遷，但因補償未達成一致，兩套房被拆除。庹繼光妻子表示，「丈夫說學法律學新聞，但救不了自己」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，庹繼光此前曾發文實名舉報，稱自家位於成都成華區青龍場、萬年場的兩套住宅在未簽署拆遷協議的情況下遭拆遷。妻子李纓稱，去年底房屋被拆遷後，庹繼光一直感到很沮喪，跳樓前一天並未表現出異常，「如果知道，我肯定一整天都跟著他了」。

李纓認為丈夫是因為房子被強拆而想不開，夫妻二人在學校也一直遭受打壓，「他可能是覺得沒有指望了」。

同校老師表示，庹繼光做科研很厲害，性格比較直，「像我們其他老師如果對學校有什麼意見，只會私下說一下，但是庹老師會直接在群裡提出來」。

他的前同事陳先生也證實，庹繼光從十年前被暴力逼遷之後，就一直在維權，三個多月前，還公開在網上舉報成都市成華區的區長蒲發友濫用職權、暴力拆除公民合法房產。

陳先生指出，即使具有雙博士後學位，曾任職律師及記者的資歷，但在面對政府機構和黑社會勢力的雙重壓迫下，庹繼光這樣的社會精英也只能被逼到以死抗爭。

庹繼光2004年在四川大學獲文學博士學位，之後進入四川師範大學工作。2007年，庹繼光被聘為碩士研究生導師，2009年通過國家司法考試，取得律師資格。庹繼光曾在復旦大學從事新聞傳播學博士後研究，在西南法政大學進行法律博士後研究，在川師主要從事傳播理論、文藝與傳媒研究。

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