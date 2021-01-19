受困第8天 山東礦工通上電話了 「10人仍失聯」

劉家義與被困礦工通話。（取材自大眾日報）

山東棲霞五彩龍金礦爆炸導致礦工受困地底，距今已過了八天，根據救援指揮部消息，已將有線電話往下送給受困礦工，山東省委書記劉家義也與礦工們通話。而前天傳出井下22名礦工全活著的消息，指揮部澄清目前仍有10人處於失聯之中。

據「長安街知事」微信 公眾號報導，繼向井下傳遞維生物資後，昨天下午2時30分許，3號鑽孔井完成套管下放作業，井壁得以加固。救援人員隨即向井下輸送了有線電話，並實現首次與地下被困礦工通話。

省委書記劉家義赴現場與被困礦工首次通話，為他們加油打氣，並承諾爭取在最短的時間內讓大家順利升井。

10日下午2時，五彩龍金礦發生爆炸事故，井下有22名工人被困，目前已知有一批人受困在離井口698米處，另一批人困在離井口648米處。截至目前，救援隊先後2次投放給養、1次投放藥品，兩批給養能夠滿足井下人員兩天的生存需求。

救援指揮部表示，已啟動事故調查工作，由山東省應急廳牽頭組成事故調查組，將嚴格依紀依法依規開展事故調查。

另據南方都市報報導，對於前天一度傳出井下22人全部獲救的消息，棲霞所屬煙台市市長陳飛昨天澄清，目前仍有10人處於失聯之中。

陳飛表示，目前只與12人聯繫上，其餘10人目前還沒有找到；日前會有22人都活著的消息，是因為礦工在回傳的紙條上寫著「我們在井下22人」，當時救援者一時誤讀，認為22人都獲救了。

報導指，有受困者家屬昨天表示，不清楚自己的丈夫事發時被困在礦井中的哪個位置，仍焦急地等待確切消息。