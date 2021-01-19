上海「絕命毒師」？他製藥裝益生菌 讓游族董座身中5毒

被同事投毒致死的游族網路董事長暨總經理林奇。（取材自游族官網）

A股上市遊戲公司游族網路董事長暨總經理林奇上月因病救治無效逝世。上海市公安 局早前曾發通報稱，林奇疑似中毒，其39歲的許姓同事有重大作案嫌疑，已被刑事拘留。有媒體指，疑犯為游族子公司「三體宇宙」董事之一的許垚，並稱在林奇的體內驗出包括河豚毒素等至少5種毒素。

財新網報導指出，林奇喪命後體內被驗出至少5種毒素，包括汞及河豚毒素等。除了林奇以外，另有兩人被投毒，其中一人為游族網絡員工，另一人則為北京 三體宇宙公司副總裁趙驥龍，兩人目前未被毒死。疑犯許垚與趙驥龍長期不睦，在工作中存在競爭關係，許對趙存在蓄意投毒的嫌疑。

報導亦指出，許垚投毒林奇的原因及過程目前仍在調查中。不過，許垚對法律極為熟悉並準備充分，至今堅持零口供，不肯交代投毒細節，並已請來高級律師團隊。

美劇「絕命毒師」描述化學老師與一名學徒聯手製毒。（取材自Instagram）

報導亦引述接近林奇的人士稱，許垚平時醉心美劇 「絕命毒師」（Breaking Bad），並在上海青浦設有一個專門製毒的工廠，通過網路購買上百種毒藥。相關人士透露，許垚平時會配置各類毒藥，經常先以貓及狗等寵物進行實驗，將寵物們毒死後才開始準備向人投毒。

報導亦指出，許垚將預先準備的一罐30粒裝益生菌藥丸送給林奇，將毒藥掉包混入，並通過林奇的秘書督促他服用，而林奇的秘書亦服用了相同的益生菌丸。林奇服用幾天後吃到毒丸，隨即出現噁心及頭痛等不適，並於去年12月15日入院治療，並在同月25日下午離世。