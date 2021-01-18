討薪不成 江蘇外送員當眾自焚…餓了麼願付百萬醫療費

江蘇一名「餓了麼」外送員因討薪不成在大庭廣眾下自焚，引發輿論關注與官方調查。圖為自焚現場。（視頻截圖）

江蘇一名「餓了麼」外送員近日因為討薪不成，憤而在大庭廣眾下自焚，引發輿論關注與官方調查。「餓了麼」官方表示「痛心」，宣布會支付其醫療費 用。江蘇泰州海陵區政府已對此事展開調查。

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據江蘇泰州市海陵區政府通報，這名48歲的劉姓外送員是在11日上午點火自焚，目前生命徵象平穩。另有媒體報導，他全身燒傷面積達80%，醫療費用恐將破100萬元（人民幣 ，下同，約15萬美元）。

通報指出，劉姓外送員在2019年10月承攬靖江贏跑公司的「餓了麼」配送業務。去年12月上旬，他因合約約定的配送服務費結算與靖江贏跑公司產生矛盾，雙方多次協商未果。

11日上午，劉姓男子攜帶汽油來到靖江贏跑泰州店，將汽油倒在身上，與相關負責人交涉後，自己點燃衣物衝出店外，隨即被周邊民眾將火撲滅，並立即送醫救治。

劉姓男子是隸屬靖江贏跑公司員工，靖江贏跑公司是「餓了麼」在泰州區域的物流合作商。

「餓了麼」官方對此回應，表示會全力協助醫院救治傷者並陪護家屬，傷者和家屬的治療及相關費用，已由「餓了麼」支付，將盡最大誠意和努力做好後續工作。

據北京 青年報旗下新媒體「北青深一度」報導，劉姓男子在自焚前發現自己的工資被扣了約5000元（約770美原），只拿到1000多元。家庭負擔沈重的他多次找配送站站長，也試圖和公司老闆溝通。

報導引述劉男的同事說，他為了更好的獎金才剛跳槽，靖江贏跑公司有可能是因為認定劉男突然辭職，按合約降低他的配送費，因此引發爭議。