我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

Google誤譯瘋傳 將China breaks promise翻成信守諾言

討薪不成 江蘇外送員當眾自焚…餓了麼願付百萬醫療費

中國新聞組／北京18日電
江蘇一名「餓了麼」外送員因討薪不成在大庭廣眾下自焚，引發輿論關注與官方調查。圖為自焚現場。（視頻截圖）
江蘇一名「餓了麼」外送員因討薪不成在大庭廣眾下自焚，引發輿論關注與官方調查。圖為自焚現場。（視頻截圖）

江蘇一名「餓了麼」外送員近日因為討薪不成，憤而在大庭廣眾下自焚，引發輿論關注與官方調查。「餓了麼」官方表示「痛心」，宣布會支付其醫療費用。江蘇泰州海陵區政府已對此事展開調查。

來源：YouTube

據江蘇泰州市海陵區政府通報，這名48歲的劉姓外送員是在11日上午點火自焚，目前生命徵象平穩。另有媒體報導，他全身燒傷面積達80%，醫療費用恐將破100萬元（人民幣，下同，約15萬美元）。

通報指出，劉姓外送員在2019年10月承攬靖江贏跑公司的「餓了麼」配送業務。去年12月上旬，他因合約約定的配送服務費結算與靖江贏跑公司產生矛盾，雙方多次協商未果。

11日上午，劉姓男子攜帶汽油來到靖江贏跑泰州店，將汽油倒在身上，與相關負責人交涉後，自己點燃衣物衝出店外，隨即被周邊民眾將火撲滅，並立即送醫救治。

劉姓男子是隸屬靖江贏跑公司員工，靖江贏跑公司是「餓了麼」在泰州區域的物流合作商。

「餓了麼」官方對此回應，表示會全力協助醫院救治傷者並陪護家屬，傷者和家屬的治療及相關費用，已由「餓了麼」支付，將盡最大誠意和努力做好後續工作。

北京青年報旗下新媒體「北青深一度」報導，劉姓男子在自焚前發現自己的工資被扣了約5000元（約770美原），只拿到1000多元。家庭負擔沈重的他多次找配送站站長，也試圖和公司老闆溝通。

報導引述劉男的同事說，他為了更好的獎金才剛跳槽，靖江贏跑公司有可能是因為認定劉男突然辭職，按合約降低他的配送費，因此引發爭議。

自焚者獲救後一度拒絕就醫，重複道：「我命都不要了，無所謂了，我要我的血汗錢。」（...
自焚者獲救後一度拒絕就醫，重複道：「我命都不要了，無所謂了，我要我的血汗錢。」（取材自微博）

醫療費 人民幣 北京

上一則

高管成「絕命毒師」 游族董座林奇身中多種毒素致死

延伸閱讀

外送平台收費監管機關盯

外送平台收費監管機關盯
外送員到馬戲團送披薩 竟是「猩猩」應門取餐

外送員到馬戲團送披薩 竟是「猩猩」應門取餐
外送員討薪不成自焚 餓了麼：會支付醫療費用

外送員討薪不成自焚 餓了麼：會支付醫療費用
到馬戲團送披薩驚見黑猩猩取餐 外送員嚇到倒退數步

到馬戲團送披薩驚見黑猩猩取餐 外送員嚇到倒退數步

熱門新聞

中國疫苗近日則變得搶手，包括日本、匈牙利、塞爾維亞等國都有建議或買進中國疫苗的聲音或行動。（新華網）

挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手

2021-01-17 02:30
14歲小新娘明顯的挺著大肚子。（視頻截圖）

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

2021-01-10 09:00
陝西發現秦始皇政務大殿遺址。（取材自陜視新聞）

「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址

2021-01-17 01:58
肖波及其女友被槍手挾持的監控畫面。（取材自觀察者網）

熟人幹的？中國情侶在柬埔寨遇害 這段畫面曝光了…

2021-01-15 13:00
1月14日，在汶萊斯里巴加灣市，中國國務委員兼外長王毅（右）會見東協秘書長林玉輝。新華社

中國外長王毅造訪東協10國 偏偏獨漏這國

2021-01-16 08:30
中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進撰文表示，中國可在台海與美方對決，把美國打成落水狗。（觀察者網）

胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

2021-01-12 11:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕
華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差
養眼焦點！年度裸露清涼影片畫面 她們最吸睛

養眼焦點！年度裸露清涼影片畫面 她們最吸睛
拜登接爛攤子 就職要射12支箭

拜登接爛攤子 就職要射12支箭
川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可

川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可