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大頭娃娃案…官方證實：嬰兒霜含激素 受害家屬：法庭討公道

中國新聞組／北京18日電
嬰兒使用「益芙靈多效特護抑菌霜」前後對照。（視頻截圖）
嬰兒使用「益芙靈多效特護抑菌霜」前後對照。（視頻截圖）

日前有網友爆料，自己的小孩擦了「益芙靈」嬰兒霜，出現多毛、臉部腫大等症狀，變成了「大頭娃娃」。福建漳州市衞健委17日公布，兩款產品中含有「氯倍他索丙酸酯」，涉嫌生產、銷售偽劣產品，企業負責人被傳喚，產品被下架、召回。受害家屬表示，將對企業提起維權訴訟。

來源：YouTube

綜合媒體報導，從受害網友的視頻可看出，寶寶的臉頰明顯胖了一圈，頭髮和眉毛都變黑、變濃密了。家長稱帶寶寶到醫院檢查健康沒有問題，醫師懷疑是使用了激素藥膏。

漳州衞生監督所人員表示，涉事面霜登記為「消」字號產品，按規定不能宣傳具有療效；而用於治療的藥品，則應標注為「國藥准」字號。

涉事的兩款嬰兒抑菌霜含有皮質類固醇。（視頻截圖）
涉事的兩款嬰兒抑菌霜含有皮質類固醇。（視頻截圖）

受害家屬將產品送去檢測，結果顯示產品內含有30多mg/kg的氯倍他索丙酸酯。據了解，丙酸氯倍他索為人工合成的高效局部外用糖皮質激素類藥物，可作用於各種皮膚病，能有效地滲透進皮膚角質層。通常只有在其他皮質激素無法有效治療皮膚病時才可使用，且不應長期使用。

醫師表示，「大頭娃娃」使用的「益芙靈」添加了激素，有可能引起長毛、浮腫等症狀，因為嬰兒皮膚吸收能力更好。他說，普通商品不應該添加任何藥物成分，但違規添加激素的情況屢見不鮮，很多面膜類的商品也發現非法添加激素，「這些激素別名『皮膚鴉片』，塗在皮膚上有很快的療效，比如皮膚變薄、變亮等」。

爆料家屬表示，希望涉事企業能支付孩子的治療費用，並公開道歉，「求助視頻曝光後，我們收到商家警告，讓我們不要亂說。我現在就希望得到一個公正的調查和賠償，給我們一個合理的說法」。事情爆發後，福建漳州市衞健委已責令涉事企業召回相關產品，企業主要涉案人員被傳喚。

早前不滿一歲的女嬰使用了在江蘇連雲港市一家母嬰店購買的「益芙靈多效特護抑菌霜」後...
早前不滿一歲的女嬰使用了在江蘇連雲港市一家母嬰店購買的「益芙靈多效特護抑菌霜」後出現多毛、臉部腫大等症狀。（視頻截圖）

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