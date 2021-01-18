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一聲「女兒」一世情義…閨密猝逝 她代照顧兩老30多年

中國新聞組／北京18日電
羅朝會和兩位老人在一起。（取材自紅星新聞）
羅朝會和兩位老人在一起。（取材自紅星新聞）

這是一段跨越兩個世紀的溫暖故事。高中閨密突然離世，她挺身照顧其父母30多年。30多年來，她對兩老像對待自己父母一樣。當兩老滿頭銀髮、疾病纏身時，她為他們四處求醫問藥，端屎端尿……，用實際行動詮釋著什麼是「一諾千金」。

紅星新聞報導，在四川攀枝花市米易縣，有一對命運多舛的老兩口。30多年前，他們女兒不幸離世，這讓二人幾近崩潰，一度失去活下去的動力。但是，他們有一個孝順「女兒」，名叫做羅朝會。

羅朝會是老兩口女兒唐曉玲的高中同學，自同學去世那天起，她就暗自決定：替故去的同學盡孝，照顧同學父母一輩子。羅朝會稱同學的父母為「伯伯、孃孃」，兩老一直親切地叫她「女兒」。

去年，「孃孃」去世，羅朝會送她走完最後一程。現在，「伯伯」已83歲高齡，羅朝會悉心照料。52歲的羅朝會說，「他們不是別人，是我同學的爸爸媽媽，也是我的爸爸媽媽，照顧他們是我作為『女兒』的責任。」

說起「女兒」羅朝會，唐建榮讚歎有加，「我這個女兒對我好啊，要是沒有她照顧，我可能都活不到這麼久。」

據報導，時間回到30幾年前，羅朝會與唐建榮的女兒唐曉玲就讀於米易縣高級中學，是同班同學。「用現在的話說，我和她就是閨密。」

不幸發生在1986年9月2日中午，放學回家的唐曉玲在給鐵路上工作的母親羅耀蓉送飯途中，不幸被火車貨廂上卸下的枕木砸中後腦，當場遇難。女兒的突然離世，讓唐建榮夫婦悲痛欲絕。

唐曉玲下葬的那天，唐媽媽跑去臥軌自殺，眼看火車駛來，正在大家都不知所措時，就在此時，羅朝會奮不顧身迅速跑上去救下唐媽媽。

報導指出，那段時間，羅朝會每天放學後都會去看望唐曉玲父母，幫他們做家務，陪他們散步聊天，逗他們開心。

漸漸地，唐媽媽從痛失愛女的陰影中走了出來，還常開玩笑說：「朝會兒，你真是個好閨女，曉玲走了，要是你能當我女兒該多好！」

羅朝會會心地一笑說：「好啊，我早已把你倆當成自己的親伯伯、孃孃了，我永遠都是你們的女兒！」

羅朝會這一聲「伯伯、孃孃」並不是一句隨口話，她覺得這是一種責任，也是個承諾，她那時就決定要替曉玲盡孝，照顧伯伯、孃孃一輩子。

報導稱，儘管羅朝會生活並不富裕，但30多年來，每逢過年過節或兩位老人生日，羅朝會都會堅持給老人添置新衣物或生活用品。

2015年，唐媽媽不幸得了腦梗塞，生活不能自理，羅朝會更是經常去看望她，給她端屎端尿、洗澡換衣。2017年，唐媽媽又發病，而唐伯伯也患有嚴重的慢性病。羅朝會雖然經常去看望二老，但得石鎮與米易縣城相隔60多公里，羅朝會常叫二老跟著她到得石鎮去住，便於照顧，可是都被唐伯伯拒絕了。

報導稱，2020年清明節唐媽媽去世，唐爸爸回到樂山五通橋區的老家居住。唐伯伯還是不肯搬去「女兒」家，其實，羅朝會心裡明白，唐伯伯是不想給她添麻煩。

這些年，家人都支持羅朝會。「之前兒子還提議，開車去樂山把唐伯伯接回來一起生活，但老人不太願意回來。」即使唐伯伯遠在樂山，羅朝會每隔幾天也會打電話問候，也會常常去樂山看望唐伯伯。

高中時，羅朝會（第二排左一）和同學唐曉玲（第二排左二）。（取材自紅星新聞）
高中時，羅朝會（第二排左一）和同學唐曉玲（第二排左二）。（取材自紅星新聞）
羅朝會（左一）和兩位老人早年合影，照片中的小孩是羅朝會的兒子。（取材自紅星新聞）
羅朝會（左一）和兩位老人早年合影，照片中的小孩是羅朝會的兒子。（取材自紅星新聞）
同學唐曉玲去世後，羅朝會（第二排左一）看望其父母時的照片。（取材自紅星新聞）
同學唐曉玲去世後，羅朝會（第二排左一）看望其父母時的照片。（取材自紅星新聞）
羅朝會接受記者採訪。（取材自紅星新聞）
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