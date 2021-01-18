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地底困7天都活著！山東22礦工傳紙條報平安

中國新聞組／北京18日電
救援人員17日在進行下套管作業，準備與被困人員取得聯繫。（新華社）
救援人員17日在進行下套管作業，準備與被困人員取得聯繫。（新華社）

山東棲霞五彩龍金礦上周日發生爆炸，至今仍有22日名工人被困在井下。救難人員昨天終於打通鑽孔放下救急物資給井下工人，而工人也透過紙筆回傳了紙條告知了好消息：井下的22人都還活著。

綜合媒體報導，距離爆炸案發生已過了七天，根據煙台市政府官方微博17日的訊息，17日下午1時56分，用於聯繫地下被困人員的三號鑽孔打通。煙台市政府安委會副主任、應急局局長孫樹福表示，通過敲擊鑽桿，聽到井下敲擊聲回應，最多收到九聲回擊，當時即研判還有生命跡象。

救援人員17日全力打通鑽孔。（新華社）
救援人員17日全力打通鑽孔。（新華社）

到了晚上，孔道完成放氧作業，救援人員並利用繫著鉛墜的牽引繩，給予井下工人手電筒、營養液、藥品、紙筆等物資。到了晚間11時40分左右，救援人員緩緩拽出了鋼絲繩，發現補給已經全部被取走，而且傳回來一張紙條，紙條上說：22人都在。

（視頻截圖）
（視頻截圖）

（視頻截圖）
（視頻截圖）

救援人員接著放下套管、輸送營養液、生命探測儀和有線電話，以便進一步確認被困人員信息。此前，救援人員已嘗試通過井筒中的縫隙向井下投放食物、螢光棒等救生物資。

來源：海客新聞@YouTube

山東煙台棲霞市正在建設的笏山金礦10日下午2時左右發生爆炸，導致井筒梯子間損壞、罐籠無法正常運行、通信系統損壞，井下22人被困，其中有9名作業人員位於離井口648米處，13名作業人員位於距井口698米處。

井下22人都還在的消息曝光後，許多網民為他們祈福，「加油！不要放棄，生命大於一切！」、「祈禱能都平安」、「加油！堅持就是勝利」，不過也有人認為業者救難不力，「這麼多人命也能搞得這麼業餘」。

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