疑兒媳出軌 翁拿兒子發洩…酒後竟失手殺了他

青海省西寧市一名年近80歲的老翁因兒子「管不住媳婦」，酒後拿斧頭將兒子砍死。圖為示意圖。(取材自ingimage)

青海省西寧市一名年近80歲的老翁因兒子「管不住媳婦」，竟在酒後拿斧頭將兒子砍死，青海省西寧市中級人民法院近日一審判他無期徒刑。

瀟湘晨報報導，李某四處借錢，湊了十幾萬人民幣 幫兒子娶了媳婦。但他懷疑兒媳婦與兒子的表哥有不正當男女關係，怪兒子沒本事，管不住媳婦。藉著酒勁，將怨氣發洩在兒子身上。對於公公的懷疑，兒媳非常冤枉，「不可能，我連那個人電話都沒有。」

據報導，李某愛喝酒，年輕時酒後經常打妻子、罵兒女。在鄰居眼中，「李某平常特別喜歡喝酒，酒風不好，因為喝醉酒已經與家人、村裡的人鬧了好幾次事了，不是打架，就是罵仗。」作為兒媳的小劉對這個「喝醉後就在家裡亂罵發酒瘋」的公公也很無奈。

小李是李某的「老來子」、也是唯一的兒子。但小李不僅酗酒，而且嗜賭成癮。在小李親近的表哥眼中，「他以前愛賭博，不去掙錢，經常向李某要錢，還把家裡的地款十幾萬打麻將輸掉了，父子倆關係一直不好。」

2018年小李與妻子結婚，不久後生下一個女兒。對這個兒媳，李某不滿意，一是因為她和兒子不讓自己抱孫女兒，二是因為他堅信兒媳出軌小李的表哥。

報導稱，2020年5月29日下午，喝醉酒的李某站在家門口的巷道內，雙手都是血。他跟路過的人說自己的兒子「被宰了」，兇手是兒子的表哥，讓人打電話報警。

其實動手殺人的是他自己。在後來的供述中李某坦言：「我後悔了，這都是我喝醉酒後闖的禍。」

原來，當天中午，李某去親戚家喝酒，離開時因為喝醉將騎來的自行車丟在親戚家。回到家後，看到炕上上完夜班熟睡的兒子，李某用斧頭砍向兒子的頭部，對方沒有掙扎也沒有反抗，在睡夢中就此殞命。