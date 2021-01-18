我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朱利安尼：不會參與川普彈劾辯護

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

疑兒媳出軌 翁拿兒子發洩…酒後竟失手殺了他

中國新聞組／北京18日電
青海省西寧市一名年近80歲的老翁因兒子「管不住媳婦」，酒後拿斧頭將兒子砍死。圖為示意圖。(取材自ingimage)
青海省西寧市一名年近80歲的老翁因兒子「管不住媳婦」，酒後拿斧頭將兒子砍死。圖為示意圖。(取材自ingimage)

青海省西寧市一名年近80歲的老翁因兒子「管不住媳婦」，竟在酒後拿斧頭將兒子砍死，青海省西寧市中級人民法院近日一審判他無期徒刑。

瀟湘晨報報導，李某四處借錢，湊了十幾萬人民幣幫兒子娶了媳婦。但他懷疑兒媳婦與兒子的表哥有不正當男女關係，怪兒子沒本事，管不住媳婦。藉著酒勁，將怨氣發洩在兒子身上。對於公公的懷疑，兒媳非常冤枉，「不可能，我連那個人電話都沒有。」

據報導，李某愛喝酒，年輕時酒後經常打妻子、罵兒女。在鄰居眼中，「李某平常特別喜歡喝酒，酒風不好，因為喝醉酒已經與家人、村裡的人鬧了好幾次事了，不是打架，就是罵仗。」作為兒媳的小劉對這個「喝醉後就在家裡亂罵發酒瘋」的公公也很無奈。

小李是李某的「老來子」、也是唯一的兒子。但小李不僅酗酒，而且嗜賭成癮。在小李親近的表哥眼中，「他以前愛賭博，不去掙錢，經常向李某要錢，還把家裡的地款十幾萬打麻將輸掉了，父子倆關係一直不好。」

2018年小李與妻子結婚，不久後生下一個女兒。對這個兒媳，李某不滿意，一是因為她和兒子不讓自己抱孫女兒，二是因為他堅信兒媳出軌小李的表哥。

報導稱，2020年5月29日下午，喝醉酒的李某站在家門口的巷道內，雙手都是血。他跟路過的人說自己的兒子「被宰了」，兇手是兒子的表哥，讓人打電話報警。

其實動手殺人的是他自己。在後來的供述中李某坦言：「我後悔了，這都是我喝醉酒後闖的禍。」

原來，當天中午，李某去親戚家喝酒，離開時因為喝醉將騎來的自行車丟在親戚家。回到家後，看到炕上上完夜班熟睡的兒子，李某用斧頭砍向兒子的頭部，對方沒有掙扎也沒有反抗，在睡夢中就此殞命。

人民幣

上一則

南京男子房貸117萬 還了7年還欠117萬！銀行卻說…

下一則

半個月增胖10斤 杭州23歲女孩為了這事無怨無悔…

延伸閱讀

湖北女家暴訴離遭夫斧頭斬首 半年前就寫好遺書了

湖北女家暴訴離遭夫斧頭斬首 半年前就寫好遺書了
三高患者過冬「3不」保命：不泡湯、不過飽、不喝酒

三高患者過冬「3不」保命：不泡湯、不過飽、不喝酒

新年鍘4虎！重慶公安局前局長鄧恢林「妄議中央」雙開

新年鍘4虎！重慶公安局前局長鄧恢林「妄議中央」雙開
懷孕女遭性侵 孩子出生不像老公！偷偷去做親子鑑定…

懷孕女遭性侵 孩子出生不像老公！偷偷去做親子鑑定…

熱門新聞

中國疫苗近日則變得搶手，包括日本、匈牙利、塞爾維亞等國都有建議或買進中國疫苗的聲音或行動。（新華網）

挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手

2021-01-17 02:30
陝西發現秦始皇政務大殿遺址。（取材自陜視新聞）

「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址

2021-01-17 01:58
肖波及其女友被槍手挾持的監控畫面。（取材自觀察者網）

熟人幹的？中國情侶在柬埔寨遇害 這段畫面曝光了…

2021-01-15 13:00
1月14日，在汶萊斯里巴加灣市，中國國務委員兼外長王毅（右）會見東協秘書長林玉輝。新華社

中國外長王毅造訪東協10國 偏偏獨漏這國

2021-01-16 08:30
武漢華南海鮮市場一直被視為是這次全球新冠肺炎疫情的起源地。（美聯社）

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

2021-01-18 09:55
中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進撰文表示，中國可在台海與美方對決，把美國打成落水狗。（觀察者網）

胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

2021-01-12 11:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕
華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差
疫苗誰不該打？有效多久？舊金山加大傳染病學教授解惑

疫苗誰不該打？有效多久？舊金山加大傳染病學教授解惑
公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情
拜登接爛攤子 就職要射12支箭

拜登接爛攤子 就職要射12支箭