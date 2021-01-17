駭人嬰兒霜！漳州5月嬰腫成「大頭娃娃」 原來有這個成分…

中國再現疑似「大頭娃娃」事件，有家長從市面上購買「噯嬰樹」品牌的「益芙靈多效特護抑菌霜」給5個月大的孩子用後，孩子出現發育遲緩、多毛、臉腫大等現象。（取材自微博）

福建漳州市日前傳出有5個月的新生兒，使用完「噯嬰樹」品牌的「益芙靈多效特護抑菌霜」後，出現發育遲緩、多毛、臉腫大「大頭娃娃」等現象。漳州市衛健委證實召回的兩款涉事產品含有超標激素，涉事企業「歐艾嬰童健康護理用品有限公司」涉嫌生產、銷售偽劣產品，公安 機關已傳喚該公司主要涉案人員。

據報導，先前有微博 博主揭發有家長為嬰兒塗抹「益芙靈多效特護抑菌霜」後，結果僅5個月大的女嬰變成重達22斤的「大頭娃娃」，並有發育遲緩、多毛、臉腫大等症狀。「益芙靈多效特護抑菌霜」被發現與同公司另一款嬰兒霜「開心森林」，檢測 結果均顯示含有逾30mg/kg的激素「氯倍他索丙酸酯」。

漳州市衛健委17日的最新通報指，漳州市成立由衛健、市場監管、工信、公安、龍文區政府等組成的事件處置工作組，依法對歐艾嬰童健康護理用品有限公司生產的兩款抑菌霜產品產開調查。

報導指出，經有檢測資質的第三方機構檢測，已確認召回的涉事產品「益芙靈多效特護抑菌霜」和「開心森林一抹舒寶寶皮膚抑菌霜」含有氯倍他索丙酸酯，企業涉嫌生產、銷售偽劣產品。

涉事企業所在地衛健部門已將有關線索移送公安機關。公安機關已傳喚涉事企業主要涉案人員。

漳州市將對涉事企業及其產品作進一步調查，依法從嚴查處涉事企業及相關人員。

此外，江蘇連雲港市的家長安先生向媒體表示，接下來將通過起訴涉事企業進行維權。安先生早前曾表示，他們希望涉事企業能支付孩子的治療費用，並公開道歉。