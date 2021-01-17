Flash停用造成火車癱瘓 大連創新出招… 網友傻眼批「喪事喜辦」

微機室立即將備用主機進行了降級調試，並針對原版微軟系統進行調試。(取材自鳳凰網)

大連火車日前癱瘓20多小時、部分車站失控，原因竟是美國 Adobe的Flash 停用。而部分車站失控，最後解決方案是降低Flash版本，才讓火車恢復運行，官微還誇勇於創新，網友大罵：「這不是典型的喪事喜辦嗎？」

綜合媒體報導，瀋陽鐵路局大連車務段官方微信 消息，12日上午8時16分，大連車務段微機室接報指瀋陽鐵路局現在車系統頁面無法顯示，導致無法查看列車運行圖等，之後30分鐘內，幾乎全段運輸生產電腦都出現有關故障。

報導指出，故障報修後，微機室立即採取應急措施，實施降級調試、啟動備用設備、硬件更換等，把原版Windows系統和Ghost版Windows系統均恢復flash運作，終在24小時後解除事故。大連車務段方面稱，其上報給瀋陽鐵路局信息技術所的解決方案是「降低Flash版本，安裝Flash29版」。

而官方微信事後針對此事寫著：奮戰20餘個小時，沒人抱怨、更沒人放棄，微機室全體成員在解決Flash故障的公關項目上，真正做到了敢於公關、敢於創新、敢於領先。

據報導，其實早在2017年，Adobe官方就宣布將於2020年12月31日停止Flash Player服務。大連車務段本次系統的全面癱瘓原本是可避免的，Adobe提前三年給出截止期限，這足夠相關單位重新開發或遷移到其他平台了。谷歌Chrome、微軟 Edge、firefox等瀏覽器產品在每次重新打開時也會強行提醒用戶卸載Flash Player。

報導稱，有長期從事鐵路通信信號信息化建設的人士表示，大連車務段降低Flash版本使用只屬暫時解決方案，但隱患仍然存在，又指目前HTML5、WebGL和WebAssembly等技術已成熟，但優化或重新搭建系統需時，整體切換新系統是一個複雜的工程，還是要做好準備，盡量降少切換期間的問題。

但對大連微機室降級處理方式，網友炸鍋了，並抨擊是喪事喜辦。「這件事情就不要來尬吹了，明明是自己疏於預防，現在卻來吹噓功勞，實在讓人糟心。」「flash停止更新又不是當天才知道，早不做準備，還慶祝呢？」「這種還有臉說出來，有啥高興的？？？」