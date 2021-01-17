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手機被搶 14歲逆孫殺死爺 網罵：別放過他

中國新聞組／北京17日電
14歲少年因手機被奪走，因而殺死爺爺。圖為示意圖。（本報資料照片）
14歲少年因手機被奪走，因而殺死爺爺。圖為示意圖。（本報資料照片）

江西近日發生一起人倫悲劇，一名14歲少年竟親手殺了自己的爺爺。起因是少年在家裡打遊戲，爺爺喊他吃飯沒搭理，奪走手機還說了他幾句，但沒想到，孫子卻頓時大怒並殺害了爺爺。警方稱，案件正在辦理中。

網易引述魚仔娛樂舉報報導，江西南昌15日發生一起命案，令人難以想像的是，兇手居然是一名年僅14歲的男孩，據網友爆料稱，在安義縣一居民樓內，一位老人被14歲的孫子殺害，因老人搶走孫子的手機。

知情人進一步透露稱，孫子在家裡玩遊戲，爺爺喊孫子吃飯，可是孫子一直沒有理會，後來看原來是孫子被手機迷住了，老人一氣之下，將孩子的手機奪走罵了幾句，於是孫子就將爺爺親手殺害。

可怕的事件引起居民圍觀，眾多網友也忍不住留言痛罵，「爺爺都能殺，還有誰不能殺」、「孩子還小，別放過他」、「媽呀，這也太驚人了，真是家庭教育的悲哀啊」、「現在需要好好教育孩子了，這一切家庭占了很大責任。」

專家分析，14歲正是上初中的年紀，青春期叛逆，再正常不過了，發起脾氣偶爾和父母頂撞在所難免，但這不是殺人的理由，血濃於水，打斷骨頭還連著筋，少年是怎麼能下得了手的？也許這其中有幾分衝動，但14歲的年紀也應該懂事，在道德底線面前，理智應該戰勝上風，更何況手機有那麼好玩嗎？

該名少年已經年滿14周歲，根據最新的刑法規定，該名少年要負刑事責任，這是屬於惡意殺人，這種罪行十分嚴重，而且不應該因為他是個孩子就對他網開一面。

江西南昌14歲少年因手機被奪走，因而殺死爺爺，引起居民圍觀。（視頻截圖）
江西南昌14歲少年因手機被奪走，因而殺死爺爺，引起居民圍觀。（視頻截圖）

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