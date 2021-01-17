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解救遭猥褻女同學 河南高中生反被關

中國新聞組／北京17日電
王勇因涉嫌故意傷害罪被當地警方拘捕，37天後獲取保候審。（取材自微博）
王勇因涉嫌故意傷害罪被當地警方拘捕，37天後獲取保候審。（取材自微博）

河南焦作一名17歲高中生2019年12月出手解救遭猥褻的女同學，打傷猥褻者造成鼻子粉碎性骨折。因涉嫌故意傷害於2020年被逮捕，2021年1月，被羈押37天後獲取保候審。

紅星新聞報導，王勇（化名）近日表示，此事對自己打擊很大，目前被學校退學，覺得對不起父母，但不後悔出手相救。「現在狀態還不是很好，因為這件事對我打擊還是挺大的」。

王勇稱，事發當晚一名陌生男子曾多次強行對女同學摟抱親吻，並強行要將女同學帶走，自己出面阻止。王勇表示，因遭到對方多次糾纏毆打後才出手反擊，對自己被拘捕一事感到委屈。王勇稱，因為這件事情被學校退學，與校方商討後仍然無果，「我想回去上學」。

1月15日，焦作技師學院老師回應17歲男生王勇退學一事，並還原退學真相。老師回應稱，此前王勇就經常出現曠課，退學是家長申請並簽字與被拘留無關。 

有網友指責老師、學校說法，既然學校了解了這個男生是見義勇為，這個退學手續就應該直接暫停了，讓他繼續回去上學。哪怕他不是所謂的好學生，但他出手相救那一刻，他真的值得被敬佩。

但網路上也出現指責王勇的聲音，網友說，就是壞學生流氓混混在酒吧，為了女孩子爭風吃醋把人家打了說是見義勇為？還有網友說，凌晨跑出去酒吧和女孩子喝酒，我相信學校說的事發前這孩子會常曠課的行為。

事發酒吧。（視頻截圖）
事發酒吧。（視頻截圖）

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