酒後辦案強姦涉案女 合肥警辯：她引誘我
安徽合肥一名警察酒後辦案時，多次與涉案女子發生性關係，被控告強姦，一審被判有期徒刑4年6個月。警察辯稱「她引誘我」提出上訴，二審維持原判。
瀟湘晨報報導，2019年10月17日凌晨，合肥市公安局廬陽分局雙崗派出所民警張某龍酒後查辦一組織賣淫案時，將一名有嫌疑並有容留他人賣淫前科的女性單獨留在酒店房間內，並多次與其發生性關係，後這名女性稱被這名警察強姦、毆打並向合肥市公安局控告。
2020年8月19日，安徽省合肥市肥西縣人民法院對該案作出一審判決，認定被告人張某龍其行為已構成強姦罪，判處其有期徒刑4年6個月。後張某龍提出上訴，稱這名女子故意引誘他，自願與其發生性關係，他應該無罪。
在一審庭審中，公訴機關出具被害人李蘭蘭（化名）陳述。據李蘭蘭稱，張某龍總共強姦其四次。而張某龍對於整個案件也進行供述和辯解，其稱，單獨對李蘭蘭實施詢問期間，李蘭蘭故意對其實施引誘和挑逗，因其酒後一時衝動，遂與李蘭蘭發生了性關係。
張某龍稱，至凌晨5時多，二人先後發生了兩次性行為，整個過程中李蘭蘭均沒有反抗行為。
據報導，合肥市中級人民法院已於近日對該案作出二審裁定，認定受害人的陳述與其他證人證言、人身檢查筆錄及照片等證據間能形成符合法律邏輯的完整證據鎖鏈，而上訴人張某龍的供述和辯解不符合正常的法律邏輯，駁回上訴，維持原判。
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