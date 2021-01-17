酒後辦案強姦涉案女 合肥警辯：她引誘我

合肥一警察酒後辦案時涉嫌多次強姦涉案女子被判刑。此為示意圖。（新華社）

安徽合肥一名警察 酒後辦案時，多次與涉案女子發生性關係，被控告強姦，一審被判有期徒刑4年6個月。警察辯稱「她引誘我」提出上訴，二審維持原判。

瀟湘晨報報導，2019年10月17日凌晨，合肥市公安 局廬陽分局雙崗派出所民警張某龍酒後查辦一組織賣淫案時，將一名有嫌疑並有容留他人賣淫前科的女性單獨留在酒店房間內，並多次與其發生性關係，後這名女性稱被這名警察強姦、毆打並向合肥市公安局控告。

2020年8月19日，安徽省合肥市肥西縣人民法院對該案作出一審判決，認定被告人張某龍其行為已構成強姦罪，判處其有期徒刑4年6個月。後張某龍提出上訴，稱這名女子故意引誘他，自願與其發生性關係，他應該無罪。

在一審庭審中，公訴機關出具被害人李蘭蘭（化名）陳述。據李蘭蘭稱，張某龍總共強姦其四次。而張某龍對於整個案件也進行供述和辯解，其稱，單獨對李蘭蘭實施詢問期間，李蘭蘭故意對其實施引誘和挑逗，因其酒後一時衝動，遂與李蘭蘭發生了性關係。

張某龍稱，至凌晨5時多，二人先後發生了兩次性行為，整個過程中李蘭蘭均沒有反抗行為。

據報導，合肥市中級人民法院已於近日對該案作出二審裁定，認定受害人的陳述與其他證人證言、人身檢查筆錄及照片等證據間能形成符合法律邏輯的完整證據鎖鏈，而上訴人張某龍的供述和辯解不符合正常的法律邏輯，駁回上訴，維持原判。