內蒙最高齡貪官！倒查20年舊帳…75歲、退休15年的他被揪出

內蒙古嚴查煤企，王振林、莫若平、郝勝發遭調查。（網路圖片）

中紀委通報稱，已經退休 15年的內蒙古煤田地質局原黨委書記、局長王振林被查，是內蒙古「倒查20年」以來，年齡最大的落馬官員，他手下的兩個老部屬也同時被查。

政知新媒體報導，王振林1972年進入內蒙古煤田地質勘探公司，1981年到了內蒙古師範學院政教系學習，兩年後畢業，重新回到內蒙古煤田地質勘探公司，後成為內蒙古煤田地質勘探公司黨委副書記。

1992年，王振林任內蒙古煤田地質局黨委書記，1997年任局長。從1992年起至2006年，王振林在內蒙古煤田地質局工作了14年。

在他退休的同年，內蒙古煤炭地質勘查（集團）有限責任公司成立。據了解，這個公司是由內蒙古煤田地質局改制成立的國有獨資地質勘查與資源開發一體化企業，是中國 成立較早的一支從事煤田地質勘查的專業技術隊伍，總部設在內蒙古呼和浩特市。

公司成立後，首任黨委書記、總經理是王振林的老下屬莫若平，莫若平退休後接手的郝勝發，也是王振林的老部屬。這次兩人也同樣遭到中紀委調查。

紀委通報稱，莫若平違規處置國有資產，以低於成本價向企業員工銷售住宅樓，未經評估出讓探礦權，未嚴格按合同約定主張權利及審核相關費用，給國有資產造成巨額損失等。

郝勝發被指在煤炭領域投資 獲利，私設「小金庫」，與多人發生不正當性關係；律己不嚴，利用職權貪占公款等。

在過去的一年，內蒙古查了不少涉煤貪官。內蒙古自治區黨委書記石泰峰要求，「要對2000年以來全區煤炭資源開發利用情況進行全方位透視會診」，一件一件緊盯不放，一條一條整改到位。

截至2020年12月4日，九個月時間，內蒙古已有41名廳官落馬。