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棲霞金礦爆炸遲報30小時 書記、市長被免職

中國新聞組／北京16日電
因在金礦事故遲報中負有重要領導責任，山東棲霞市委書記姚秀霞（左）、市長朱濤（右）被免職。（取材自觀察者網）
因在金礦事故遲報中負有重要領導責任，山東棲霞市委書記姚秀霞（左）、市長朱濤（右）被免職。（取材自觀察者網）

山東煙台棲霞市笏山金礦日前發生爆炸事故，22名工人至今仍然被困，事發後存在遲報問題，棲霞市委書記姚秀霞、市長朱濤，已被免職，並將根據調查結果依法依規追究其責任。

據此前報導，棲霞市笏山金礦事故遲報時間長達30個小時，事故發生在10日下午2時，但企業向棲霞市應急管理部門報告的時間卻是翌日晚上10時。報導更稱，在這30小時內，涉事企業雖然有安排救援，卻始終沒有向棲霞市應急管理部門報告，直到發現救援難度超出自身能力才「揭開蓋子」。

來源：youtube

已兼任棲霞市委書記的煙台市副市長李波日前亦稱，涉事企業的相關責任人已被控制，將嚴肅追責。

此外，據新華社報導，距離發生爆炸已過去5天，井下22名被困工人仍然生死不明。目前一方面加快清理回風井井筒障礙物，另一方面加快地面打鑽，開闢生命通道。

地面鑽孔救援工作在抓緊推進中。（新華社）
地面鑽孔救援工作在抓緊推進中。（新華社）

由於爆炸衝擊，井筒內設施已遭嚴重破壞。清理井筒中障礙物，盡快抵達井下600多米的被困人員位置，是救援工作的一大重點。

「現在最大的難點是井筒這邊，作業量比較大，速度比較慢。」救援指揮部技術專家組成員汪宗文說，截至15日上午，井筒清障作業仍在距地面340米位置。

為進一步提高成功救援機會，救援現場又新增加了兩處鑽孔。目前，這兩處鑽孔均已開鑽。

「無論困難多大，我們一定不惜一切代價、窮盡一切手段，竭盡全力營救被困人員。」救援指揮部專家組組長修國林說。

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