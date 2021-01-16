網友吐槽肉太少 麥當勞肉夾饃變燒餅

麥當勞肉夾饃實物。（取材自新京報）

食品廣告圖和實物有時會出現落差，引起消費者吐槽；近日麥當勞 新推出的肉夾饃，就被質疑肉太少，且四周都是白餅，跟宣傳圖上的完全不符，肉夾饃秒變「白面燒餅」。

麥當勞肉夾饃廣告截圖。（取材自新京報）

新京報報導，麥當勞聯名動畫IP哪吒發布的一款「肉夾饃」，廣告圖片肉夾饃中溢出來的醬肉，但網友曬出的圖片大多是肉的面積只有餅的一半左右，四周還是白餅，肉夾饃裡的肉醬就像在饃裡塗了兩片薄薄的腮紅，完全沒有廣告照片裡那種大塊肉的快感；有網友親測「第一口咬不到肉」，要到第2口、第3口好不容易才能舔到肉，還是薄薄一層。

來源：youtube

報導說，不少網友紛紛發帖調侃麥當勞新品「這就是兩片饃」「以為是個燒餅」。

據官方介紹，麥當勞這款「金招牌肉夾饃」——肉夾饃加一杯咖啡 才賣9塊9，屬於新年限定產品，只售賣24天，而且僅在早餐時段供應。面對輿論的質疑，麥當勞方面回應稱，主要是以實物為準的，針對網友反映的情況，需要一對一進行處理。

而麥當勞中國 客服表示，如對餐品質量不滿意，可直接找門店予以解決；對於肉夾饃含肉量是否有規定克重，客服表示公司並沒有具體要求，肉夾饃裡肉的克重需要諮詢門店。

麥當勞官方的解釋，在網上遭到又一輪吐槽，戲謔稱「簡直是現實版的賣家秀和買家秀」。

事件經過兩日發酵後，根據消費者的曬圖來看，肉夾饃中的肉量相較此前有明顯增長，麥當勞在餐品的用量方面有所改善。